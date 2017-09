Šéf Pentagónu varoval Pchjongjang pred masívnou vojenskou reakciou USA

Americký minister obrany James Mattis. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 4. septembra (TASR) - Americký minister obrany James Mattis varoval dnes Severnú Kóreu predv prípade, že bude ohrozovať Spojené štáty alebo ich spojencov.Akákoľvek americká vojenská reakcia voči Pchjongjangu by podľa Mattisa bola "efektívna a zároveň zdrvujúca", informovala agentúra AP.Washington podľa Mattisa nemá žiadne záujem na "totálnom zničení" KĽDR, má však v tomto smere k dispozícii "mnoho možností". Vyzval preto severokórejského vodcu Kim Čong-una, aby neporušoval platné rezolúcie OSN.vyhlásil šéf Pentagónu vyhlásil po skončení stretnutia prezidenta USA Donalda Trumpa s jeho poradcami pre národnú bezpečnosť, ktoré sa konalo v Bielom dome.Ubezpečil, že USA sú skalopevne odhodlané brániť Južnú Kóreu a Japonsko, ako aj svoje vlastné územie.povedal Mattis po boku predsedu zboru náčelníkov štábov americkej armády, generála Joea Dunforda.Reagoval tak na najnovšiu, v poradí šiestu a doposiaľ najmohutnejšiu jadrovú skúšku, ktorú dnes uskutočnila Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR). Pchjongjang tvrdí, že sa mu podarilo úspešne otestovať vodíkovú bombu, ktorá by mohla byť použitá ako hlavica novej interkontinentálnej balistickej rakety. Takáto zbraň by mohla mať potenciálne omnoho ničivejšie následky ako atómová bomba.