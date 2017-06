Šéf predstavenstva SEPS-u M. Obert dostal od výboru pokutu šesť platov

Na snímke Miroslav Obert. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 25. júna (TASR) - Bývalý štátny tajomník ministerstva hospodárstva a súčasný predseda predstavenstva Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy (SEPS) Miroslav Obert porušil ústavný zákon o konflikte záujmov, za čo dostal pokutu vo výške šesťnásobku mesačného platu verejného funkcionára. Uložil mu ju parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií.Obert sa previnil tým, že počas výkonu verejnej funkcie, teda keď bol štatutárom EXIMBANKY, poberal odmenu za výkon funkcie člena Dozornej rady JAVYS. Stalo sa to v roku 2016.Obert síce mohol byť počas výkonu verejnej funkcie členom dozornej rady právnickej osoby, ale nemohol za to poberať finančnú odmenu. On však ako riaditeľ divízie vyraďovania V1 a PMU dostával takmer 61.000 eur a ako člen Dozornej rady JAVYS vyše 7300 eur.píše sa v uznesení, ktoré hovorí aj o pokute šiestich platov. Obert sa poslancom k prípadu vyjadril a svoj omyl uznal. Tvrdí, že k nemu nedošlo zo zištných dôvodov, ale z dôvodu ľudského omylu. Je pripravený niesť zodpovednosť.