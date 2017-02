Šéf PSA je pripravený rokovať s A. Merkelovou o prevzatí značky Opel

Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rüsselsheim/Paríž/Detroit 15. februára (TASR) - Diskusie o potenciálnom prevzatí automobilky Opel francúzskou skupinou PSA sa už dostávajú na politickú úroveň. Šéf PSA Carlos Tavares je podľa hovorcu koncernu pripravený na rokovania so spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou a odbormi.Spolková vláda ani odborová organizácia IG Metall pôvodne nevedeli o rokovaniach PSA s General Motors (GM) o prevzatí značky Opel. Nová nemecká ministerka hospodárstva Brigitte Zypriesová z tohto dôvodu kritizovala oba koncerny. Podľa nej je, že o svojich plánoch neinformovali podnikovú radu, IG Metall ani krajinskú a spolkovú vládu.Obe automobilky podľa vlastných slov uvažujú o viacerých možnostiach expanzie a spolupráce. Zatiaľ nie je isté, či príde k dohode. Koncerny spolupracujú už od roku 2012 pri rozličných projektoch v Európe. PSA by sa v prípade prevzatia značky Opel a jej sesterskej značky Vauxhall stal druhým najväčším európskym výrobcom áut po Volkswagene.Podľa nemeckého automobilového experta Ferdinanda Dudenhöffera by prevzatie ohrozilo tisíce pracovných miest u firmy Opel. Predovšetkým centrála, ktorá sa nachádza v Rüsselsheime, by zrejme bola zmenšená. Dotknúť by sa to mohlo napríklad nákupu, predaja, marketingu, rovnako ako častí vývojového centra. Ohrozená by bola prinajmenšom tretina z približne 15.000 pracovných miest v Rüsselsheime.Produkcia značky Opel by asi bola včlenená do nevyťažených kapacít koncernu PSA. Podľa Dudenhöffera je to zrejmé z doterajšej stratégie koncernu PSA, v rámci ktorej neexistujú závody jednotlivých značiek, akú sú Peugeot, Citroën a DS, ale len koncernové závody, v ktorých sa vyrábajú produkty všetkých značiek. PSA má skôr nadmerné výrobné kapacity, takže prípadné prevzatie by ohrozilo závody značky Opel v Eisenachu a Kaiserslauterne.Opel v Európe zamestnáva približne 38.200 ľudí, z toho vyše polovicu v Nemecku. Tradičná nemecká firma bola založená v roku 1862 v Rüsselsheime a v roku 1929 ju prevzal americký koncern General Motors. Firma Adam Opel AG, ktorá je európskou dcérou GM, nepriniesla americkému koncernu zisk od roku 1999. Návrat k zisku sa jej nepodaril ani v roku 2016, keď zaznamenala prevádzkovú stratu okolo 257 miliónov USD (241 miliónov eur) po strate 813 miliónov USD v roku 2015.