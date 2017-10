Šéf Samsung Electronics nečakane oznámil rezignáciu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 13. októbra (TASR) - Šéf juhokórejskej spoločnosti Samsung Electronics Kwon O-hjon dnes prekvapujúco oznámil svoju rezignáciu, pričom ako dôvod uviedol "bezprecedentnú krízu" vo firme. Zároveň dodal, že dozrel čas na to, aby spoločnosť viedli mladší.Pre firmu to znamená ďalšie otrasy vo vedení po tom, ako dediča celého konglomerátu Samsung Group I Če-jonga odsúdili v auguste za korupciu na päť rokov väzenia.Ako uviedol server BBC, Kwon O-hjon je jedným z troch šéfov spoločnosti Samsung Electronics. Rezignáciu pritom ponúkol práve v deň, keď firma oznámila prognózu rekordných kvartálnych výsledkov. Uviedla, že za 3. kvartál očakáva prevádzkový zisk na úrovni 14,5 bilióna wonov (10,81 miliardy eur), k čomu prispeli najmä vyššie ceny pamäťových čipov. To je však podľa šéfa firmy dôsledok krokov z minulosti, zatiaľ čo budúcnosť je neistá.Kwon O-hjon uviedol, že o odchode uvažoval už nejaký čas a nemienil to už dlhšie odkladať.povedal Kwon O-hjon. Členom predstavenstva zostane len do marca budúceho roka.(1 EUR = 1341,86 KRW)