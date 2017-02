Šéf SaS Sulík a Poliačik si vysvetlili postoje medzi štyrmi očami

Na snímke predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke poslanec NR SR Martin Poliačik (SaS). Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Sulík: Bola to dobrá debata

Bratislava 10. februára (TASR) - Predseda SaS Richard Sulík a poslanec Národnej rady SR za liberálov Martin Poliačik by mohli po dnešku vedieť, ako predchádzať konfliktnej komunikácii v rámci strany. Vyplýva to z vyjadrení Poliačika pre TASR, ktorý sa dnes so Sulíkom stretol medzi štyrmi očami.Potrebu rozhovoru vyvolalo aj Sulíkovo vyjadrenie pre Postoj.sk, kde okrem iného vyhlásil, že Poliačik uletel a je na ňom, či v strane zostane, alebo nie. "" povedal Poliačik.K Sulíkovým vyjadrením pre Postoj.sk sa vracať nechcel. "uistil.Ospravedlnenie na stretnutí nepadlo.dodal Poliačik.So Sulíkom sa TASR spojiť nepodarilo. Pre Aktuality.sk stručne uviedol, že to bola dobrá debata a s Poliačikom si veľa vecí ujasnili.Sulík v uvedenom rozhovore povedal, že Poliačik jednoducho uletel.vyhlásil.Na otázku, či je udržateľné, aby v strane zostával, líder SaS odvetil, že Poliačikov vplyv na politiku SaS nie je veľký, nie je tímlídrom ani vo vedení strany, je poslancom a jedným zo 170 členov.