Šéf SOV rokoval v Južnej Kórei o užšej spolupráci s veľkými firmami

Na snímke prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) Anton Siekel. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava/Soul 30. júna (TASR) – Slovenský olympijský výbor (SOV) intenzívne pokračuje v prípravách na zimné olympijské hry v juhokórejskom Pjongčangu. Z tohto dôvodu bol v uplynulých dňoch v Južnej Kórei aj prezident SOV Anton Siekel. V metropole Soul rokoval o užšej spolupráci s dvoma veľkými kórejskými firmami, ktoré patria na Slovensku k jedným z vôbec najväčších zamestnávateľov.priblížil pre TASR zámery pracovnej cesty Siekel.Prezident SOV cestoval spoločne s delegáciou predsedu NR SR Andreja Danka, s ktorou absolvoval rokovania s poprednými predstaviteľmi spoločností Samsung a Kia Motors Corporation.opísal priebeh oboch týchto stretnutí Siekel, ktorý ich zároveň vyhodnotil ako veľmi užitočné.uviedol ďalej v rozhovore pre TASR, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok, počas spiatočného letu delegácie NR SR do Bratislavy.Svoje pocity z pracovnej cesty prezident SOV opísal ako veľmi dobré. Dodal, že hneď po návrate na Slovensko bude SOV ďalej komunikovať s NR SR. To, o čom sa rozprával s manažmentom oboch kórejských spoločností, sa bude zároveň snažiť preniesť aj do komunikácie so zástupcami týchto spoločností na Slovensku.dodal Siekel.