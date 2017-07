Šéf spoločnosti Kaspersky Lab je ochotný poskytnúť zdrojový kód

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 3. júla (TASR) - Medzinárodná spoločnosť Kaspersky Lab je pripravená poskytnúť americkým úradom na preskúmanie zdrojový kód počítačových programov, ktoré vyvíja. Spoločnosť chce takto rozptýliť možné podozrenia Spojených štátov ohľadom svojej činnosti. V rozhovore pre agentúru AP to v noci nadnes uviedol šéf spoločnosti Jevgenij Kasperskij.uviedol Kasperskij. Dodal, že je pripravený vystúpiť aj pred americkým Kongresom. Vysvetlil, že je "pripravený urobiť všetko možné", aby dokázal, že jeho firma "nekoná so zlým úmyslom".Kasperskij okrem toho potvrdil informáciu televíznej stanice NBC, že agenti americkej Federálnej služby pre vyšetrovanie (FBI) vypočúvali asi desať zamestnancov Kaspersky Lab v USA. Uviedol, že nevie, čo agentov FBI konkrétne zaujímalo.Poukázal na to, že v minulosti jeho firma spolupracovala s vyšetrovacími orgánmi USA i Ruska. V súčasnosti však, ako zdôraznil, žiadne kontakty s FBI neexistujú. Vysvetlil, že v praxi to znamená, že "ak dochádza k závažnému trestnému činu, kvôli ktorému by sa ruské orgány mali koordinovať s americkými, je to, žiaľ, nemožné".Kasperskij tiež vyhlásil, že jeho firma nikdy nedostávala žiadnu podporu zo strany ruského štátu.Zdôraznil, že spoločnosť Kaspersky Lab sa venuje výlučne činnosti, ktorá je zameraná na počítačovú bezpečnosť. Pripustil, predstavitelia niektorých krajín, nie však Ruska, sa ho snažili presvedčiť, aby sa venoval hackerskej činnosti. Uviedol, že takéto návrhy vždy odmietal, a vyhlásil, že by s nimi nikdy nesúhlasil. Prízvukoval, že nikdy neprejde "na temnú stranu".Priznal, že v jeho firme pracujú aj bývalí zamestnanci ruskej rozviedky, pričom najviac v oddelení predaja, a to vzhľadom na ich kontakty s úradmi. Zdôraznil však, že vnútorná štruktúra spoločnosti je taká, že jednotlivec nemôže firmu zneužiť vo svoj prospech.vysvetlil.Agentúra Reuters minulý týždeň (29. júna) informovala, že branný výbor amerického Senátu prišiel s iniciatívou zakázať ministerstvu obrany USA, aby využívali programy od spoločnosti Kaspersky Lab, a to vzhľadom na údajné vzťahy tejto firmy s Kremľom.Televízna spoločnosť NBC 28. júna vo svojom spravodajstve uviedla, že agenti FBI vypočúvali zamestnancov Kaspersky Lab pôsobiacich v USA.Aktivity spoločnosti, ktorej protivírusové programy sú v USA pomerne bežné, zaujímajú americké úrady už dávnejšie. Televízia NBC poznamenala, že ľudia v najvyšších kruhoch USA sa domnievajú, že Kasperskij má "tesné kontakty s niektorými predstaviteľmi ruskej rozviedky".