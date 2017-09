Šéf spravodajstva RTVS Lukáš Diko končí, nahradí ho Juraj Rybanský

Na snímke budova RTVS v Mlynskej doline, archívne foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) - V rámci systémového budovania nového manažmentu RTVS nastávajú zmeny na vedúcich pozíciách sekcie spravodajstva, športu a publicistiky. Doterajší riaditeľ sekcie Lukáš Diko vo funkcii končí. Od 15. septembra ho nahradí Juraj Rybanský. Novým vedúcim odboru televízneho spravodajstva sa od 23. septembra stane Boris Chmel. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník poďakoval Dikovi za odvedenú prácu a teší ho, že prichádzajú skúsení profesionáli.povedal Rezník.Juraj Rybanský pôsobil od roku 1995 v Slovenskom rozhlase ako redaktor Rádiožurnálu, kde prešiel všetkými pozíciami – od redaktora, moderátora až vedúceho vydania a následne sedem rokov viedol spravodajstvo. V rokoch 2006 až 2007 sa venoval parlamentnému spravodajstvu v agentúre SITA. V rokoch 2007 až 2012 bol vedúcim vydania Hlavných správ STV, dramaturgom Správ a komentárov ako aj diskusnej relácie O 5 minút 12. Od roku 2012 až do súčasnosti pracoval na komunikačných odboroch ministerstva životného prostredia a ministerstva hospodárstva.povedal Rybanský. Ako riaditeľ Sekcie spravodajstva, športu a publicistiky RTVS zároveň rokuje s ďalšími ľuďmi, ktorí by mohli posilniť spravodajský a publicistický tím.Prvým z nich je Boris Chmel, ktorého pozná dlhé roky.uviedol Rybanský.Boris Chmel začínal v roku 2000 v denníku Sme, v rokoch 2003 až 2006 bol redaktorom Rádiožurnálu SRo, následne do roku 2008 redaktorom spravodajstva v TA3 a moderátorom Témy dňa. V rokoch 2008 až 2011 bol hlavným editorom denníka Pravda a moderátorom relácie Z prvej ruky v SRo, nasledujúci rok moderoval Správy a komentáre v RTVS a O 5 minút 12. Od roku 2012 je manažérom komunikácie s verejnosťou Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, pričom na tejto pozícii dvakrát získal ocenenie Hovorca roka.podotkol Chmel.