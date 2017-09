Šéf štatistického úradu obvinil Johnsona zo zavádzania ohľadne brexitu

Boris Johnson. Foto: TASR Foto: TASR

Londýn 18. septembra (TASR) - Šéf britského štatistického úradu David Norgrove obvinil ministra zahraničných vecí Borisa Johnsona, že zavádza verejnosť klamlivými tvrdeniami. Minister totiž uviedol, že vystúpenie z Európskej únie prinesie Británii dodatočnú sumu 350 miliónov libier (392,72 milióna eur) týždenne, ktorá sa bude môcť použiť na zdravotnú starostlivosť.Uvedená suma predstavovala jeden z hlavných argumentov zástancov brexitu počas kampane pred vlaňajším referendom o odchode Británie z EÚ. Boris Johnson toto číslo opäť použil v článku, v ktorom predstavil svoju víziu budúcnosti po brexite, že Spojené kráľovstvo "získa späť pod kontrolu zhruba 350 miliónov GBP týždenne" a že väčšina z tejto sumy by mohla ísť do zdravotníctva.Šéf štatistického úradu skritizoval Johnsona a povedal, že je to skôr hrubý než čistý odhad. Neberie totiž do úvahy značnú zľavu, tzv. rabat, ktorú pre Britániu v minulosti dosiahla bývalá premiérka Margaret Thatcherová. Norgrove zároveň označil sumu, ktorú Johnson zverejnil za "hrubé zneužitie oficiálnych štatistík".Minister Johnson zase obvinil Norgrova, že prekrútil údaje z jeho článku. Štatistický úrad dnes potvrdil, že Norgrove si stojí za svojím názorom.