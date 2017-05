Šéf SZĽH nepodporí Cígera a Švehlu, pri hokejovej reprezentácii chce Šatana

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 16. mája (WebNoviny.sk) - Majstrovstvá sveta v hokeji v Kolíne nad Rýnom sú pre trénera Zdena Cígera pravdepodobne poslednou akciou na slovenskej reprezentačnej striedačke, za jeho pokračovanie sa nebude prihovárať prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút.Spolu s koučom pri tíme potom skončia aj jeho asistenti Miroslav Miklošovič, Július Šupler a Peter Kosa, vo svojej práci by podľa prvého muža slovenského hokeja nemal pokračovať ani generálny manažér reprezentácie Róbert Švehla."Cíger aj Švehla majú platné zmluvy do konca tohto mesiaca a ich budúcnosť bude predmetom rokovania výkonného výboru. Na základe toho, čo som videl, ja určite nebudem za to, aby táto dvojica pokračovala. Mojou snahou je získať pre slovenský hokej Miroslava Šatana ako nového generálneho manažéra,“ povedal v rozhovore pre Hospodárske noviny Kohút.Cíger sa stal trénerom Slovenska v lete 2015, keď nahradil na striedačke Vladimíra Vůjtka. Pod jeho vedením skončili Slováci vlani na šampionáte v Rusku na 9. mieste, teraz v Kolíne nad Rýnom obsadili v základnej skupine predposlednú 7. priečku a len tak-tak sa vyhli bojom o záchranu.