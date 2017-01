Šéf tureckej advokátskej komory: Nová ústava zmení Turecko na sultanát

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 19. januára (TASR) - Nová ústava, ktorej prijatie presadzuje vláda tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, premení Turecko na "sultanát" a predznamená koniec demokracie. Vyhlásil to dnes predseda Tureckej advokátskej komory (TBB) Metin Feyzioglu.povedal Feyzioglu novinárom v tureckom hlavnom meste Ankara.Turecký parlament v týchto dňoch prijíma nové články ústavy, ktorá v krajine zavedie prezidentský systém.Celkovo má byť novelizovaných 18 zo 177 článkov tureckej ústavy. Poslanci o nich hlasujú postupne a každý z nich musí byť schválený osobitne v dvoch hlasovaniach minimálnym počtom 330 hlasov. Pozmenená ústava sa potom bude schvaľovať ako celok.Spolu 18 článkov novej ústavy už prešlo prvým hlasovaním, sedem z nich má za sebou druhé kolo. Posledné články by mal zákonodarný zbor prijať počas víkendu.Vládnuca Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) má v parlamente 317 hlasov. Reformu ústavy podporuje tiež niekoľko poslancov ultranacionalistickej Strany národného hnutia (MHP), vďaka čomu má AKP potrebnú väčšinu.Erdogan chce dať následne hlasovať o reforme ústavy v referende, ktoré by sa mohlo uskutočniť v apríli. Podľa Feyziogla pôjde o "posledné slobodné voľby".Prijímaná reforma okrem iného zruší funkciu premiéra a Erdoganovi dá rozsiahle právomoci.