Šéf Uberu Travis Kalanick po tlaku investorov odstúpil z funkcie

Detroit 21. júna (TASR) - Spoluzakladateľ a šéf amerického prevádzkovateľa alternatívnej taxislužby Uber Travis Kalanick odstúpil po rastúcom tlaku investorov z funkcie. Jeho odchod dnes potvrdila správna rada spoločnosti, pričom uviedla, že Kalanick potrebuje určitý čas na to, aby zvládol situáciu po smrti svojej matky, ktorá zahynula pri nehode lode, a "zároveň to vytvára pre Uber priestor v plnej miere využiť príležitosť, ktorú poskytuje nová kapitola v jeho histórii".Podľa samotného 40-ročného spoluzakladateľa Uberu jeho rezignáciačím jednoznačne narážal na tlak investorov, aby sa z funkcie stiahol. Ako uviedol vo vyhlásení, ktoré ako prvý zverejnil denník The New York Times, "Po ôsmich rokoch fenomenálneho rastu zaznamenal Uber niekoľko udalostí, ktoré poškodili reputáciu firmy a znervóznili investorov. Spoločnosť sa dostala do nepriaznivého svetla po obvinení jednej z bývalých zamestnankýň zo sexuálneho obťažovania či po obvineniach firmy Waymo z priemyselnej špionáže. Kalanickovu pozíciu negatívne ovplyvnili aj konflikty so zamestnancami. Kľúčoví investori ako First Round Capital, Lowercase Capital, Menlo Ventures a Fidelity Investments preto vyzvali Kalanicka, aby odstúpil.