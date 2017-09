Šéf úradu Angely Merkelovej radí radšej nehlasovať ako voliť AfD

Peter Altmaier. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 19. septembra (TASR) - Peter Altmaier, šéf úradu nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, vyhlásil, že je lepšie radšej nehlasovať v nedeľných parlamentných voľbách ako voliť pravicovú Alternatívu pre Nemecko (AfD). Tá by sa podľa prieskumov mala prvý raz dostať do parlamentu, pripomína dnes agentúra DPA.Vo video rozhovore pre denník Bild sa tento člen Merkelovej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) vyjadril, že je "určite" lepšie nejsť voliť ako hodiť hlas pre AfD.povedal Altmaier a dodal, že aj keď nechce ľudí vyzývať, aby nešli k volebným urnám, "nevolič taktiež vyjadruje svoj názor".Merkelovej CDU v prieskumoch vedie, ale nemala by dostať dosť hlasov na to, aby vládla sama. AfD má v súčasnosti podporu od 8 do 12 percent a to komplikuje možnosť vytvárania koalície.