Šéf ústavného súdu neočakáva komplikácie pri rakúskych voľbách

Viedeň. Ilustračná snímka. Foto: Wikipedia.org Foto: Wikipedia.org

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 14. októbra (TASR) - Nerušený priebeh nedeľňajších predčasných parlamentných volieb v Rakúsku očakáva najvyšší predstaviteľ tamojšieho ústavného súdu Gerhart Holzinger.Podľa vlastných slov v dnešnom rozhovore pre rozhlasovú stanicu Ö1 je v tejto súvislosti veľmi optimisticky naladený a neráta so zrušením alebo vynúteným opakovaním volieb ako vlani po rozhodovaní o budúcej hlave štátu.Osobne dúfa i vo vyriešenie všetkých technických problémov.Holzinger však zopakoval svoj zásadne skeptický postoj voči voľbe formou listov, ktorá je však na základe rozhodnutia zákonodarcov prípustná a to je záväzné i pre ústavný súd. Aj keď to pre neho osobne má istú pachuť, pretože tajnosť voľby nie je garantovaná tak ako pri vhadzovaní volebných lístkov do urny, Holzinger pripustil, že aj v medzinárodnej relácii ide o často akceptovanú formu hlasovania.Muž, ktorý na sklonku roka opustí funkciu, apeloval na politikov, aby vedúcich predstaviteľov justície vyberali naďalej na základe čo najviac objektívnych kritérií. Dobré fungovanie ústavného súdu je podľa jeho názoru na jednej strane dôsledkom právne vysokokvalifikovaných sudcov a na strane druhej aj vysokých nárokov na ich charakter v záujme nezávislých a nepredpojatých rozhodnutí.