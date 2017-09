Šéf venezuelského Kongresu hľadá v EÚ podporu pre riešenie krízy

Predseda venezuelského národného zhromaždenia Julio Borges (v strede) sa usmieva počas tlačovej konferencie pred začiatkom ústavodarného zhromaždenia v Caracase 2. augusta 2017. Venezuelská generálna prokuratúra začala vyšetrovanie vo veci údajného zmanipulovania nedeľňajších volieb do ústavodarného zhromaždenia, na ktorých sa podľa firmy zabezpečujúcej hlasovanie po technickej stránke zúčastnilo výrazne menej ľudí, než sa uvádza v oficiálnych výsledkoch. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 4. septembra (TASR) - Predseda venezuelského opozíciou kontrolovaného Kongresu Julio Borges začal dnes niekoľkodňovú návštevu viacerých krajín Európskej únie s cieľom diskutovať o politickej kríze vo Venezuele. Uviedla to belgická televízna stanica RTBF.Borges má dnes na programe rokovanie s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, v utorok stretnutie so španielskym premiérom Marianom Rajoyom, v stredu nasleduje prijatie u nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a svoje európske turné ukončí v Londýne s britskou premiérkou Theresou Mayovou.Borgesova návšteva je poznačená neúčasťou aktivistky Lilian Tintoriovej v delegácii. Manželke kritika vlády Leopolda Lópeza totiž vládne orgány v Caracase zhabali pas, aby nemohla opustiť krajinu a sprevádzať Borgesa na jeho ceste do Európy. Paríž, Madrid a Londýn už proti tomuto rozhodnutiu protestovali, uviedla RTBF.Venezuelské úrady obvinili Tintoriovú z korupcie, keď koncom augusta v jej aute objavili veľkú peňažnú sumu v hotovosti.Borges, ktorý stojí v čele jedinej venezuelskej inštitúcie kontrolovanej opozíciou, chce európskym lídrom zdôrazniť potrebu otvorenia humanitárnej pomoci pre Venezuelu a čo najrýchlejšie dosiahnutie mierového riešenie súčasnej sociálnej a inštitucionálnej krízy v krajine.Venezuela prechádza vážnou hospodárskou, politickou a inštitucionálnou krízu. Socialistický prezident Nicolas Maduro musel za posledné štyri mesiace čeliť mohutným demonštráciám požadujúcim jeho rezignáciu. Počas demonštrácií bolo pri zrážkach s poriadkovými silami zabitých najmenej 125 ľudí.Koncom augusta sa prezident Maduro zaviazal stíhať za zradu svojich odporcov, ktorých obviňuje, že sú za najnovšími americkými hospodárskymi sankciami. Prezident v tejto súvislosti menoval najmä Borgesa, ktorý vyhlásil, že jediný zodpovedný za venezuelskú krízu je prezident Maduro, pripomenula agentúra AP.