Šéf WHO urobil z Mugabeho vyslanca dobrej vôle, zožal kritiku

Robert Mugabe dňa 21. júla 2017.

Ženeva 22. októbra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá vymenovala prezidenta Zimbabwe Roberta Mugabeho za vyslanca dobrej vôle, svoje rozhodnutie prehodnotí. Stretlo sa totiž so všeobecnou nevôľou, informovala agentúra AP.Generálny riaditeľ WHO, Etiópčan Tedros Adhanom Ghebreyesus, ktorý je prvým Afričanom v čele organizácie, v sobotu uviedol, že si vypočul obavy a preto prehodnotí svoje rozhodnutie v súlade s hodnotami WHO.avizoval.Mugabe (93) je už dlho terčom domácej kritiky za to, že za lekárskou starostlivosťou cestuje do zahraničia, zatiaľ čo ekonomika jeho krajiny upadá. Okrem toho čelí americkým sankciám v súvislosti s porušovaním ľudských práv.reagovalo na rozhodnutie WHO americké ministerstvo zahraničných vecí.Riaditeľ britskej charitatívnej nadácie Jeremy Farrar konštatoval, žeÍrsky minister zdravotníctva Simon Harris označil vymenovanie Mugabeho zaKenneth Roth, výkonný riaditeľ ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch (HRW), poznamenal, že korupcia za Mugabeho vlády zdecimovala zdravotnú starostlivosť v Zimbabwe.V podobnom duchu reagovalo množstvo ďalších zdravotníckych a ľudskoprávnych organizácií.Zimbabwianska vláda sa k vymenovaniu Mugabeho nevyjadrila. Štátne noviny Zimbabwe Herald však Mugabeho funkciu vyslanca dobrej vôle označili za