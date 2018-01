Šéf zastupiteľstva vo Windsore žiada vyčistiť ulice od bezdomovcov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 4. januára (TASR) - Britské charitatívne spolky pomáhajúce bezdomovcom nesúhlasia s návrhom šéfa zastupiteľstva mestečka Windsor ležiaceho juhozápadne od Londýna vyčistiť jeho ulice od žobrákov pred svadbou princa Harryho a jeho snúbenice Meghan Markleovej, ktorá sa bude v máji konať na Windsorskom zámku.Konzervatívec Simon Dudley vyvolal diskusiu počas vianočných sviatkov, keď na Twitteri písal o potrebe vyčistiť ulice Windsora. Neskôr poslal list šéfovi miestnej polície a britskej premiérke Therese Mayovej a žiadal ich, aby podnikli kroky na zníženie počtu žobrákov a bezdomovcov v uliciach mesta, píše agentúra AP. Podľa neho táto situácia ukazujeV liste tamojšiemu policajnému šéfovi podľa agentúry DPA kritizoval neschopnosť polície reagovaťDudley tiež na Twitteri prisľúbil, že požiada políciu, aby sa pred svadbou zamerala na riešenie tohto problému s tým, aby v meste uplatnila zákon zameranýMurphy James z organizácie Windsor Homelessness Project obvinil Dudleyho. Pre denník Guardian povedal, že bezdomovci nespávajú a nežobrú na uliciach dobrovoľne.povedal James.V reakcii na Dudleyho stanovisko charitatívna organizácia pomáhajúca bezdomovcom Shelter uviedla, že ľudia bez domova, ktorí nocujú na uliciach,Dodala, že takéto správanie voči nim môže byť kontraproduktívne.S Dudleyho názormi nesúhlasí ani premiérka Theresa Mayová. Zdôraznila, že zastupiteľstvá, ako to, ktoré vedie aj Dudley, by mali bezdomovcom naopak pomáhať.Markleová a princ Harry sa spoznali v júli 2016. Pár oznámil zásnuby vlani 27. novembra. Kensingtonský palác potvrdil, že svadba sa bude konať 19. mája 2018 na Windsorskom zámku.Harry s Markleovou sa síce zosobášia na uzavretom pozemku, ale uviedli, že chcú do určitej miery umožniť prístup aj pre verejnosť. Harry doteraz podporil množstvo charitatívnych projektov určených na pomoc bezdomovcom.