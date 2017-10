Šéfa britskej neonacistickej skupiny obvinili z podnecovania k vražde

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 27. októbra (TASR) - Šéfa zakázanej britskej neonacistickej organizácie Národná akcia vo štvrtok obvinili z podnecovania k vražde. Identitu zamýšľanej obete jeho činu polícia nezverejnila.Britská poslankyňa Rosie Cooperová sa ale v súvislosti s týmto prípadom poďakovala príslušníkom protiteroristickej polície, že zaistili jej bezpečnosť, ako aj bezpečnosť jej spolupracovníkov i širšej verejnosti. Ďalšie podrobnosti vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie odmietla zverejniť.Manchesterská polícia podľa agentúry AP uviedla, že 31-ročný Christopher Lythgoe a päť ďalších mužov bolo v súlade so zákonom o terorizme obvinených z príslušnosti k neonacistickej Národnej akcii. Lythgoe okrem toho čelí tiež obvineniu z podnecovania k vykonaniu vraždy. Ďalší zo šiestich zadržaných bol zase obvinený zo zámeru spáchať teroristické činy.Šestica mužov patrí k dovedna 11 osobám, ktoré 27. septembra zatkla britská polícia v rámci rozsiahleho celoštátneho vyšetrovania vedeného voči pravicovým extrémistom. Pred súd v Londýne by mali muži predstúpiť už v piatok.Členstvo alebo nabádanie k podpore zakázanej organizácie sa v Británii považuje za trestný čin, pričom jeho páchateľovi hrozí odňatie slobody až do výšky desiatich rokov.Národná akcia je prvá krajne pravicová organizácia, ktorú v Británii vlani zakázali. Tamojšia vláda ju označuje za. Skupina okrem iného velebila Thomasa Maira, ultrapravicového extrémistu, ktorý vlani zabil labouristickú poslankyňu Jo Coxovú.