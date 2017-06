Šéfa internetového vydania denníka Cumhuriyet prepustili na slobodu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 14. júna (TASR) - Šéfa internetového vydania tureckého denníka Cumhuriyet, ktorého orgány prokuratúry vinia z propagandy terorizmu a žiadajú pre neho trest 10,5 roka väzenia, prepustili dnes na slobodu. Stalo sa tak na základe rozhodnutia súdu v Istanbule, po ktorom Oguz Güven mohol po mesiaci vo vyšetrovacej väzbe opustiť celu, informovala tlačová agentúra DHA.Vo vyšetrovacej väzbe zostáva aj naďalej tucet spolupracovníkov spomínaného denníka. Obvinenia voči nim sa zakladajú na nevhodnom tvíte z konta periodika o istom prokurátorovi, ktorý zahynul pri dopravnej nehode. Güven v tejto súvislosti poprel akúkoľvek zodpovednosť, zdôraznil, že spomínaný text tam neumiestnil on a navyše bol tento po 55 sekundách korigovaný.Proces so spomínaným žurnalistom by sa mal začať 14. septembra.Iba pred dvoma dňami si Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) so sídlom v Štrasburgu v súvislosti so sťažnosťou desiatich uväznených novinárov tureckého denníka Cumhuriyet vyžiadal stanovisko Ankary, na čo má turecká vláda čas do 2. októbra.Išlo o prvý prípad vyjadrenia ESĽP k sťažnosti pracovníkov médií v súvislosti so zmareným pokusom o štátny prevrat v Turecku z júla 2016. Na rovnakú inštitúciu sa obrátil aj uväznený spravodajca nemeckého periodika Die Welt Deniz Yücel.Dnes ESĽP informoval o podobnom postupe v prípade sťažností ďalších siedmich uväznených tureckých novinárov, ku ktorým žiada stanovisko Ankary do 4. októbra.Aj tieto sťažnosti súvisia s vlnou represií po potlačení zmareného pokusu o štátny prevrat v krajine polmesiaca.Do Štrasburgu doručili do konca mája 17.630 sťažností v súvislosti so zmareným pokusom o štátny prevrat v Turecku. Týkajú sa popri uväzneniach predovšetkým masového prepúšťania v krajine.