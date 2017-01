Šefčovič: Cesta pre získanie sídla niektorej z agentúr EÚ je zložitá

Na snímke slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 30. januára (TASR) - Európska únia má v súčasnosti 37 decentralizovaných stálych pracovných agentúr, ktoré sú umiestnené v 23 z 28 členských krajín. Slovensko ako jediná krajina z regiónu strednej Európy nehostí inštitúciu tohto druhu. Určitou šancou na zmenu situácie je odchod Spojeného kráľovstva z EÚ a zriadenie Úradu európskeho prokurátora (EPPO).Decentralizované agentúry sú samostatné právnické subjekty financované z rozpočtu EÚ. Boli zriadené na vykonávanie technických a vedeckých úloh, ktoré pomáhajú hlavným inštitúciám EÚ v realizácii ich politickej agendy. Zamestnanci agentúr sú oslobodení od daňovej povinnosti štátu, v ktorom má agentúra sídlo.Medziinštitucionálna pracovná skupina pre decentralizované agentúry EÚ v júli 2012 prijala závery, podľa ktorých všetky takéto inštitúcie by mali mať vyjasnenú otázku svojho budúceho sídla ešte pred spustením svojej činnosti. Jedinou agentúrou, o ktorej sídle musia členské štáty rozhodnúť, je momentálne Úrad európskeho prokurátora. O jeho zriadení sa intenzívne rokovalo aj počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ.Sídlo novej agentúry musí odobriť Rada (členské štáty). Podľa článku 341 Zmluvy o EÚ sa sídlo orgánov ÚnieTo by malo platiť aj v prípade EPPO, novopripravovanej agentúry, o ktorej sídle zatiaľ nebolo rozhodnuté. Členmi EPPO nebudú okrem Británie ani Dánsko a Írsko, čo zužuje súťaž o sídlo úradu na 25 krajín.Pred novou situáciou stojí EÚ v prípade dvoch agentúr v Londýne, ktoré po brexite budú musieť odísť z Británie. Ide o Európsku agentúru pre lieky (EMA) a Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA). Európsky server EurActiv už vlani v júli pripomenul, že ako prvé do súboja o sídla týchto agentúr vytiahli Taliansko (Miláno) a Španielsko (Barcelona a Madrid). Medzitým sa do "súboja" zapojili aj ďalšie členské štáty.Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý mal počas kabinetu Josého Manuela Barrosa na starosti medziinštitucionálne vzťahy v EÚ, dnes pre TASR zdôraznil, že v prípade brexitu a agentúr EBA a EMA najskôr musí padnúť rozhodnutie o ich presídlení.skonštatoval eurokomisár. Pripomenul, že pri predkladaní prípadnej kandidatúry pre sídlo agentúry EÚ je dôležitých viacero faktorov, hlavne však treba ponúknuť vhodnú budovu, jasné pracovno-právne podmienky a dôležitý je aj prístup k medzinárodným dopravným uzlom.Tu podľa Šefčoviča Bratislava spĺňa predpoklady vzhľadom na blízkosť bratislavského a viedenského letiska.opísal situáciu Šefčovič.Z 28 členských krajín len päť nehostí niektorú z agentúr EÚ. Sú to Slovensko a Cyprus (ako jediné z krajín veľkej vlny rozširovania Únie z roku 2004) a potom traja najnovší členovia Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko.