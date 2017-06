Šefčovič: Čína prechádza na čistú energiu,štáty USA chcú chrániť klímu

Na archívnej snímke slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Brusel/Peking 7. júna (TASR) – Prechod Číny od fosílnych palív na čisté zdroje energie a boj proti klimatickým zmenám sú kľúčovými témami summitu globálnej iniciatívy Mission Innovation (MI), uviedol pre TASR podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič. V súvislosti s rozhodnutím prezidenta USA Donalda Trumpa odstúpiť od parížskej klimatickej dohody poukázal na to, že mnohé štáty a mestá chcú napriek Trumpovmu postoju klimatické ciele plniť.vyhlásil Šefčovič.Na summite boli aj ministri z USA. Podporu investícií do inovatívnych technológií a čistej energie podľa eurokomisára deklaroval minister USA pre energetiku Rick Perry.Šefčovič upozornil na to, že predstavitelia miest a štátov v USA sa pridávajú k iniciatíve, ktorej cieľom je dodržiavať záväzky vyplývajúce z parížskej klimatickej dohody, hoci sa Trump rozhodol opačne.skonštatoval.Čína podľa eurokomisára tiež potvrdila, že naplní svoje záväzky v oblasti životného prostredia týkajúce sa napríklad spaľovania uhlia a cestnej dopravy. Pripomenul, že Peking sa stáva lídrom v inštalovaní solárnych panelov, veternej energii a tiež výrazne investuje do výroby elektromobilov.Čína je zhruba v polovici programu zmien v uhoľnom priemysle. Cieľom Pekingu je zredukovať ťažbu o minimálne 500 miliónov ton uhlia do konca tejto dekády. Len tento rok by mala znížiť produkciu uhlia o najmenej 150 miliónov ton.Globálna iniciatíva MI združuje dve desiatky štátov a Európsku úniu. Na tohtoročnom summite, ktorý potrvá do štvrtka, Úniu reprezentuje trojica eurokomisárov vrátane Šefčoviča. Budúci rok bude summit MI v dvoch európskych mestách – Kodani a Malmö.