Šefčovič: Do roku 2030 by malo mať každé tretie auto v EÚ čistý pohon

Na snímke podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič, archívna snímka Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. januára (TASR) - Do roku 2030 by malo mať každé tretie auto v EÚ čistý pohon. Uviedol to vo štvrtok na brífingu podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič v Bratislave, v nákupnom centre Avion Shopping Park, pri príležitosti otvorenia prvej rýchlonabíjacej stanice s podpornou batériou v strednej a východnej Európe.povedal.Podľa neho je to dôležité najmä pre zdravie obyvateľov EÚ.upozornil.Je to však podľa Šefčoviča dôležité aj pre technologické líderstvo SR vo svete.poznamenal.podčiarkol.Pripomenul, že pre pár mesiacmi bol prijatý balík opatrení tzv. čistej mobility pre Európu, v ktorom boli zdôraznené všetky parametre potrebné pre elektromobilitu v nasledujúcej dekáde.dodal podpredseda EK.