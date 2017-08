ŠEFČOVIČ: Dohoda o vysielaní pracovníkov by mala dosiahnuť do októbra

Na snímke podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. augusta (TASR) - Celoeurópska dohoda o eurosmernici o vysielaní pracovníkov do zahraničia by sa mala dosiahnuť do októbra tohto roku. Uviedol to dnes na Úrade vlády SR podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič.priblížil eurokomisár.Čítajte ajPrioritami pre EK je podľa Šefčoviča to, "aby sme proces (tvorby eurosmernice) nezdržovali a aby sme v októbri dokázali pokročiť vpred a aby sa začali vyrovnávať rozdiely v štandardoch medzi pracovníkmi krajín strednej a východnej Európy s tými, ktorí pracujú v západnej Európe. "Druhá kľúčová podmienka je to, aby sme do praxe dokázali preniesť princíp 'za rovnakú prácu rovnaká mzda na tom istom mieste', aby sme sa vyhli sociálnemu dampingu a začali prehlbovanie spolupráce aj v sociálnej oblasti.doplnil.pripomenul Šefčovič.Podľa Šefčoviča je veľmi dôležité, aby SR mohla zohrať mediátorskú úlohu voči krajinám strednej Európy a aby sa hľadal spoločný prienik a našlo sa riešenie, ktoré bude vyhovovať tak pracovníkom zo západných krajín, ako aj pracovníkom prichádzajúcim pracovať zo strednej a východnej Európy.dodal Šefčovič.Vysielaní zamestnanci by mali by mali mať na rovnakom pracovnom mieste rovnakú mzdu ako domáci pracovníci v danej krajine. Toto je jedna zo zmien, ktorú má priniesť eurosmernica o cezhraničnom vysielaní pracovníkov. Dnes sa ňou budú zaoberať premiéri Rakúska, Slovenska a Českej republiky na stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Salzburgu. Eurosmernicu prerokovala "per rollam", teda bez osobného stretnutia, aj vláda. Podporili ju všetky koaličné strany vrátane SNS.