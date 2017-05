ŠEFČOVIČ: EK odporúča SR kvalitnejšie školy, ústretovosť k ženám

Maroš Šefčovič Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 22. mája (TASR) - Európska komisia (EK) dnes vydala špecifické odporúčania pre všetky členské krajiny Európskej únie (EÚ), ktoré naznačujú v akých oblastiach sa musia jednotlivé krajiny zlepšiť. Na Slovensku je to kvalita školstva, dlhodobá nezamestnanosť, situácia žien a matiek na trhu práce, kvalita podnikateľského prostredia a tiež korupcia, uviedol podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič.Slovenský eurokomisár pripomenul, že jarné prognózy eurokomisie naznačili, že Slovensko má dobré makroekonomické výsledky a patríme medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce krajiny EÚ. Máme piaty najväčší rast HDP, ale tzv. európsky semester, čiže šesťmesačný cyklus koordinácie hospodárskej politiky, sa prostredníctvom konkrétnych odporúčaní zameriava na tie oblasti, kde by každá z krajín mala pridať.Celkový súhrn odporúčaní bude predstavený národným lídrom členských krajín na júnovom summite EÚ (22. - 23.6.)."Pokiaľ ide o Slovensko, tu sa pozitívne hodnotí projekt Hodnota za peniaze a Európska komisia odporúča, aby sa využíval ešte širšie, pri všetkých významnejších rozpočtových opatreniach," zdôraznil Šefčovič.Podľa jeho slov eurokomisia odporúča SR zlepšenie kvality školstva a učiteľského zboru, vrátane lepšieho začlenenia detí so slabším rodinným zázemím. Snahou je zastaviť súčasný pokles kvality školských výsledkov.V oblasti zamestnanosti Slovensko celkovo boduje. Počet ľudí bez práce je u nás nižší, ako je priemerná miera nezamestnanosti v eurozóne, avšak podľa EK je tu aj naďalej problém s dlhodobou nezamestnanosťou.upozornil Šefčovič. Do tejto oblasti zapadá aj nedostatok kvalifikovanej sily na mnohých pracoviskách. Šefčovič východisko vidí v dôraznejšom zameraní sa na segment dlhodobo nezamestnaných, cez cielenejšiu pomoc a inkluzívne programy, ale hlavne v lepšom prepojení škôl s trhom práce a najmä učňovských škôl s fabrikami, ako to úspešne funguje v Nemecku a Rakúsku.Exekutíva EÚ odporúča Slovensku zlepšiť aj podmienky pre ženy na trhu práce, najmä v podobe hustejšej siete jaslí a škôlok, aby sa ženy mohli skôr vrátiť z materskej dovolenky do zamestnania.K poslednému okruhu špecifických odporúčaní Bruselu pre Slovensko podľa Šefčoviča patrí kvalita podnikateľského prostredia, vymožiteľnosť práva a vysoká miera vnímania korupcie medzi Slovákmi.Eurokomisár vyjadril nádej, že posledné opatrenia, ktoré boli v tejto oblasti prijaté zo strany vlády SR, budú dobre vnímané občanmi našej krajiny a dodal, že zo strany eurokomisie je veľká pripravenosť pomôcť s rôznymi programami a finančnými nástrojmi, aby sme aj tu dosiahli potrebný pokrok.