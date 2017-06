Šefčovič: EÚ bude spolupracovať s firmami z USA na cieľoch z Paríža

Podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Brusel 2. júna (TASR) - Európska únia bude pri presadzovaní cieľov parížskej klimatickej dohody naďalej spolupracovať s americkými mestami, firmami a občanmi, aj keď prezident USA Donald Trump oznámil, že jeho administratíva túto dohodu nepodporí.Podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič to uviedol dnes v rozhovore pre spravodajský portál Bloomberg. Priznal, že štvrtkové rozhodnutie amerického prezidentaodkázal Šefčovič do Washingtonu.Na otázku, aké dôsledky môže mať rozhodnutie vlády USA pre americké firmy a podnikateľov, Šefčovič najskôr uviedol, že takýto postoj prichádza nevhod v dobe, keď sa snažíme o štvrtú technologickú revolúciu v podobe prechodu na čistú, zelenú ekonomiku. Zdôraznil, že z dlhodobej perspektívy ide o "planetárnu chybu" a rozhodnutie americkej federálnej vlády ako keby vrátilo USA do čias druhej priemyselnej revolúcie založenej na využívaní fosílnych zdrojov.Upozornil, že on v mene exekutívy EÚ rokuje a úzko spolupracuje s mnohými americkými mestami v rámci tzv. Globálneho konventu starostov a už podľa prvých reakcií guvernérov New Yorku, Kalifornie či Washingtonu je zrejmé, že Američania a americké firmy dobre vedia, že dnes je v kurze prechod na nové druhy energií - veternú a slnečnú - a že tento sektor vytvára nové pracovné miesta a je symbolom budúceho rozvoja.uviedol Šefčovič v závere.Slovenský eurokomisár už v stredu počas stretnutia s novinármi v Bruseli pripomenul, že pre EÚ je parížska klimatická dohoda záväzná a nemá v tomto smere žiadny "plán B", lebo nemá po ruke žiadnu inú "planétu B".