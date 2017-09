Šefčovič: EÚ pomôže Ukrajine pri zaistení energetickej efektívnosti

Na snímke podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Brusel/Kyjev 16. septembra (TASR) - Európska únia sa dohodla s Ukrajinou na vytvorení fondu pre energetickú efektívnosť. Uviedol to podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič, ktorý sa v piatok zúčastnil v Kyjeve na medzinárodnej konferencii Jaltská európska stratégia (YES) a o energetických otázkach rokoval s ukrajinským premiérom Volodymyrom Hrojsmanom.Šefčovič sa v mene EÚ zúčastnil na slávnostnom otvorení YES, ktorú ukrajinská strana organizuje každý rok. Od ruskej anexie Krymu sa konferencia koná v Kyjeve. Tohto roku bola tematicky zameraná na novú energetickú geopolitiku.Slovenský eurokomisár, ktorý je v EÚ zodpovedný za Energetickú úniu, mal okrem vystúpení na konferencii aj sériu stretnutí s predstaviteľmi ukrajinskej politiky a plynárenskej spoločnosti Naftogaz.Ako uviedol pre TASR, hlavnou témou týchto diskusií bola spolupráca medzi EÚ a Ukrajinou v kontexte budovania energetickej únie a ukrajinské reformy v sektore energetiky pri tranzite plynu, ako aj pri transformácii spoločnosti Naftogaz.Šefčovič zdôraznil, že za dôležité považuje bilaterálne rokovania s premiérom Hrojsmanom a s členmi parlamentného výboru pre energetiku.uviedol.Podľa dohody Európska únia i Ukrajina ešte tohto roku "nalejú" do fondu po 50 miliónov eur, zvyšnú druhú polovicu na budúci rok. Nemecko sa rozhodlo prispieť 20 miliónmi eur a fond podporí aj Svetová banka a OSN. EÚ však svoju podporu podmieňuje pokrokom v reformách a prijatím zákonov o energetickej efektívnosti.Podľa Šefčoviča bude fond zameraný na zvýšenie energetickej efektívnosti na Ukrajine, čo znamená projekty od renovácie budov až po účinnejšie systémy kúrenia.zhodnotil situáciu. Dodal, že energetická účinnosť je nástroj na potieranie energetickej chudoby, keďže občania jej výhody pocítia v podobe nižších faktúr za energie.Druhou dôležitou témou - aj z hľadiska slovenských záujmov - boli podľa Šefčoviča rokovania o "unbundlingu" spoločnosti Naftogaz, čiže o pláne oddeliť prepravu zemného plynu od vlastníka plynovodu, spoločnosti Naftogaz.Šefčovič pripomenul, že o tom hovoril aj na konferencii, aj so zástupcami spoločnosti - že je potrebné urýchliť tento proces a prijať vhodný legislatívny a investičný rámec na to, aby sa európske firmy mohli uchádzať o väčší vplyv pri zabezpečovaní tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu do EÚ.Záujem byť súčasťou nového koncernu na tranzit plynu prejavili z EÚ talianska spoločnosť Snam a Eustream zo Slovenska.uviedol Šefčovič.Spresnil, že pre Rusko je to záruka seriózneho partnera, ktorý nakúpi plyn na ich západnej hranici a bude zodpovedný za jeho bezpečné doručenie do EÚ.Zatiaľ sa podľa neho nerokovalo o "biznismodeli", čiže o tom, koľko na preprave ruského plynu zarobí nové konzorcium a koľko získa Ukrajina, cez územie ktorej plynovod prechádza: lebo v tomto štádiu je podstatná snaha zaistiť kontinuitu dodávok plynu aj po roku 2019.