ŠEFČOVIČ: EÚ ráta s Ukrajinou ako krajinou tranzitu ruského plynu

Eurokomisár Maroš Šefčovič, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Astana 11. júna (TASR) - Európska únia opätovne pripomenula Ruskej federácii, že ráta s Ukrajinou ako krajinou tranzitu pre ruský plyn aj po roku 2019. Uviedol podpredseda Európskej komisie (EK) pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič, po dnešnom stretnutí s ruským ministrom energetiky Alexandrom Novakom počas výstavy EXPO 2017 v kazašskej Astane.Šefčovič pre TASR uviedol, že ruského ministra energetiky informoval o najnovšom rozhodnutí eurokomisie získať v tomto týždni od Rady (členské štáty) mandát na rokovanie s Ruskom o pravidlách fungovania ropovodu Nord Stream 2 a opätovne zdôraznil politické a právne obavy exekutívy EÚ týkajúce sa tohto projektu. Novak podľa jeho slov zdôraznil, že Rusko celú situáciu posúdi v závislosti od pozície členských štátov EÚ.To isté podľa Šefčoviča urobí aj EÚ a jej členské krajiny v súvislosti s projektmi, ktoré Rusko prezentovalo na nedávnom ekonomickom fóre v Petrohrade (1.-3.6). Ide o záujem rôznych európskych spoločností o južné dopravné trasy ruského plynu, pričom Moskva chce poznať stanovisko EÚ. Podpredseda EK prisľúbil, že do nasledujúcej schôdzky s ruským partnerom prekonzultuje tieto otázky so všetkými zainteresovanými krajinami a stranami.dodal Šefčovič. Spresnil, že snáď aj pre očakávanú arbitráž zo Štokholmu sa niektoré nevyriešené otázky vyriešia a bolo by dobré, aby diskusie začali na úrovni firiem. "zdôraznil. Dodal, že spoločnosti z krajín EÚ chcú v budúcnosti pracovať s ukrajinskými partnermi na bezpečnom a komerčne životaschopnom tranzite plynu cez túto krajinu.Okrem toho slovenský eurokomisár Novaka informoval aj o plánovanej synchronizácii pobaltských krajín s elektrickou sieťou EÚ, pričom ruskú stranu ubezpečil, že Rusko bude riadne informované a zapojené do tohto procesu, aby zabezpečilo jeho hladký priebeh pre všetky zainteresované strany.