Šefčovič: EÚ sa v roku 2017 zameria na modernizáciu európskej dopravy

Na archívnej snímke slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič. Bratislava, 3. novembra 2016. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 1. februára (TASR) - Projekt Energetickej únie je úzko prepojený s dopravou a modernizáciou tohto prudko sa rozvíjajúceho sektora ekonomiky, a preto Európska komisia (EK) v roku 2017 chystá nové legislatívne návrhy v prospech modernizácie európskej mobility. Uviedol dnes podpredseda EK Maroš Šefčovič pri príležitosti predstavenia druhej správy o stave budovania Energetickej únie.vysvetlil Šefčovič pre TASR.Podľa jeho slov ide o stratégiu zameranú na nízkouhlíkovú dopravu, čo znamená dostať na európske cesty viac áut s čistým pohonom, či už elektrickým alebo vodíkovým, dobudovať potrebnú infraštruktúru vrátane dobíjacích staníc pre elektrické autá a sprehľadniť právny rámec pre mýtne systémy a eurovinetu.Komisia chce postupovať podľa logiky, že ten, kto v rámci dopravy viac znečisťuje, produkuje viac emisií, by mal viac platiť, pričom chystaný právny rámec EÚ dá automobilkám dostatok času na prispôsobenie sa novým normám.V tejto oblasti sa pripravujú tiež návrhy v oblasti sociálnej politiky a pracovného práva, ktoré by mali zmierniť nezrovnalosti medzi zamestnancami v doprave z rôznych členských krajín EÚ.Podnetom pre EÚ reformovať oblasť dopravy je skutočnosť, že Európa úspešne pokračuje v odstraňovaní závislosti svojho hospodárskeho rastu od emisií skleníkových plynov. V období rokov od 1990 do 2015 vzrástol HDP EÚ o 50 %, pričom celkové emisie skleníkových plynov klesli o 22 %. Avšak emisie spôsobené cestnou dopravou predstavujú 20 % z celkového objemu splodín (z toho 14 % spôsobujú osobné autá a 6 % nákladné autá), čo chce EÚ postupne meniť.Hlavným cieľom Európskej stratégie pre nízkoemisnú mobilitu je dosiahnuť stav, aby emisie CO2 z dopravy boli do roku 2050 aspoň o 60 % nižšie než v roku 1990, a zároveň sa usilovať o ich úplné odstránenie, ale s ohľadom na zaistenie všetkých potrieb v oblasti dopravy osôb a tovaru a globálnej prepojenosti.Šefčovič pripomenul, že EK chce koncom tohto roka pripraviť legislatívny návrh na emisné limity pre osobné autá a pozrieť sa na to, či súčasná doprava zohľadňuje všetky modernizačné trendy.Zdôraznil, že citeľný tlak v tejto oblasti cítiť zo strany primátorov európskych miest, ktorí chcú širšie využívať vymoženosti modernej ekologickejšej dopravy s elektrickými autami a autonómne riadenými vozidlami a zaistiť viac čistého ovzdušia vo svojich mestách. Aj preto musí byť podľa neho EÚ ústretová a pripraviť vhodnú legislatívu pre inovatívnu dopravu prepojenú s modernými technológiami, lebo budúcnosť dopravy sa uberá skôr na predaj mobility ako takej, ako samotných vozidiel.V tomto kontexte chce exekutíva EÚ pokračovať aj na budúci rok, keď by mala predstaviť legislatívny návrh na emisné limity aj pre nákladné autá. Podobne ako to už riešia v Spojených štátoch alebo v Číne, upozornil Šefčovič.