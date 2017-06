Šefčovič predstavil mandát na rokovania o Nord Stream 2

Podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič. Foto: Screenshot/Tablet.TV Foto: Screenshot/Tablet.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Luxemburg 27. júna (TASR) - Podpredseda Európskej komisie (EK) pre energetickú úniu Maroš Šefčovič v pondelok na zasadnutí Rady EÚ pre energetiku v Luxemburgu oficiálne požiadal členské štáty Únie o mandát pre jej exekutívu na rokovanie s Ruskou federáciou o plynovode Severný prúd 2 (Nord Stream 2).Slovenský eurokomisár priznal, že ide o politicky citlivú otázku a o projekt, ktorý už dlhšiu dobu rozdeľuje členské štáty EÚ.uviedol Šefčovič. Dodal, že súčasťou mandátu majú byť aj riešenia, ktoré zamedzia negatívnym javom v oblasti energetickej bezpečnosti a hospodárenia s plynom v krajinách strednej a východnej Európy. Poslednou z priorít mandátu EK sú záruky, aby aj po roku 2019 prúdil ruský plyn do Európy cez tranzitný plynovod na Ukrajine.Šefčovič spresnil, že dnes vystúpili v diskusii ministri z 12 členských krajín EÚ, ktorí ocenili snahu EK a podporili navrhnutý prístup k Severnému prúdu 2, pričom viaceré krajiny by chceli ešte ambicióznejší mandát. Teraz sa návrh mandátu dostane na stôl národných expertov a na jeseň sa bude o ňom opäť politicky rokovať.upozornil Šefčovič a dodal, že EÚ má záujem na tom, aby sa prevádzka plynovodu Nord Stream 2 čo najviac priblížila pravidlám, ktoré musia rešpektovať všetci plynoví operátori v Európe.Za pozitívny signál jednoty EÚ považuje skutočnosť, že aj štáty ako Nemecko, Holandsko či Rakúsko, ktoré sú menej kritické voči spornému plynovodu, podporujú snahy o zachovanie tranzitného významu Ukrajiny aj v budúcnosti.zhodnotil situáciu Šefčovič.Dodal, že komerčné konzorcium, ktoré je za výstavbou tohto plynovodu, čiže ruský koncern Gazprom, tlačí na realizáciu tohto projektu. Aj preto je získanie mandátu pre eurokomisiu podmienečné, čo znamená, že ak by sa mal plynovod budovať, tak len pri rešpektovaní európskych pravidiel a politických priorít dôležitých pre členské štáty Únie.