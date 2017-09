Šefčovič pripomenul, že EÚ chce byť pri vytváraní dopravy budúcnosti

Na archívnej snímke slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Brusel 6. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) chce byť nápomocná pri modelovaní a budovaní dopravy zajtrajška, na čo má nástroje v podobe podpory výskumu, cezhraničnej výmeny skúseností a znalostí, investovania do nadnárodnej infraštruktúry a vytvárania vhodného regulačného prostredia. Uviedol to v utorok podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič v rámci podujatia na pôde Európskeho parlamentu.Šefčovič ako hosť podujatiapripomenul, že doprava je kľúčom k hospodárskej a sociálnej súdržnosti nielen v Európskej únii, ale aj na celom svete. Dodal, že ide o sektor, ktorý prechádza obrovskými zmenami.skonštatoval Šefčovič. Dodal, že možno nie je ďaleko doba, keď namiesto šoférovania budeme mať v aute čas na prečítanie novín, pracovnú poradu na diaľku či na hranie hier.Dopravu budúcnosti vníma ako dobu, keď možno ani nebude potrebný vodičský preukaz, konceptbude v učebniciach dejepisu a históriou by mohlo byť aj znečistenie ovzdušia, ktoré každý rok predčasne zabíja státisíce Európanov.Riešenie, ako dosiahnuť tieto vízie - znižovanie dopravných nehôd, znečisťovanie ovzdušia, boj proti zmene klímy a zníženie závislosti od dovozu energie -, je podľa neho v podobe prepojených a autonómnych vozidiel. Zároveň to prispeje k hospodárskej prosperite a politickej stabilite.priznal Šefčovič a pripomenul, že týmto prvkom sa eurokomisia podrobnejšie venovala koncom mája v rámci prijatého programuSpresnil, že ide o výzvy (technologické, bezpečnostné, právne), ktoré nemôžu riešiť krajiny nezávisle jedna od druhej. Dodal, že načrtnuté riešenia si vyžadujú, čiže kooperáciu medzi priemyselnými odvetviami, medzi súkromným a verejným sektorom, medzi európskymi krajinami a Európskou komisiou.Nástroje, ktoré podľa neho ponúka EK, sú známe - finančná podpora výskumu, aby sme si udržali súčasné európske výhody v globálnom automobilovom priemysle, budovanie cezhraničných platforiem na výmenu vedomostí, odborných znalostí a osvedčených postupov a tiež investície do cezhraničnej modernej infraštruktúry. Okrem toho je na exekutíve EÚ, aby zabezpečila stabilné a konzistentné regulačné prostredie na celom trhu EÚ.