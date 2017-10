Šefčovič: SR v súboji o sídlo EMA zainvestovala do poctivej prihlášky

Na snímke podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Brusel 3. októbra (TASR) - Slovenská republika poslala do Bruselu kvalitne pripravenú prihlášku na presídlenie Európskej agentúry pre lieky (EMA) z Londýna do Bratislavy. Uviedol to dnes podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.Šefčovič v rozhovore pre TASR pripomenul, že Európska komisia (EK) v sobotu zverejnila správu, v ktorej zhodnotila ponuky jednotlivých členských štátov uchádzajúcich sa o presídlenie dvoch agentúr EÚ z Londýna po brexite. Okrem EMA ide aj o Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA).Podľa slovenského eurokomisára si exekutíva EÚ splnila svoju úlohu a pozorne zhodnotila ponuky jednotlivých členských štátov, keďže nové sídlo by agentúre EMA chcelo poskytnúť 19 európskych miest vrátane Bratislavy a o sídlo pre EBA bojuje osem krajín.opísal Šefčovič slovenskú ponuku z pohľadu eurokomisie.Slovensko ponúka ako sídlo pre EMA rozostavanú budovu Westend Plazza na Patrónke v Bratislave, pričom slovenská vláda sa zaviazala, že prvé dva roky je ochotná agentúre platiť nájomné a zafinancuje aj náklady na potrebnú úpravu, údržbu a prevádzku budovy.Šefčovič zdôraznil, že ide o agentúru s veľmi dôležitou agendou a veľkým počtom vysokokvalifikovaných ľudí, čo by bolo prínosom pre Bratislavu.dodal Šefčovič. Spresnil, že v tejto oblasti sa bude intenzívne angažovať aj minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker, ktorý vo štvrtok (5.10.) príde do Bruselu oficiálne odprezentovať slovenskú ponuku.V rámci hodnotenia sa berie do úvahy aj to, či v tej-ktorej krajine už sídli niektorá z decentralizovaných agentúr EÚ, čo podľa Šefčoviča Slovensku "nahráva do kariet", keďže na našom území zatiaľ žiadnu európsku agentúru nemáme.O stanovisku EK by mali diskutovať šéfovia štátov a vlád EÚ na októbrovom summite (19.-20.10.), konečné rozhodnutie o nových sídlach pre EMA a EBA však padne v novembri na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti.Prieskum medzi zamestnancami EMA zo začiatku októbra, na ktorý upozornila tlačová agentúra Reuters, naznačil, že pracovníci tejto agentúry sa vyjadrili predovšetkým v prospech Amsterdamu, Barcelony alebo Viedne, v druhom slede to bolo Miláno a Kodaň. Bratislava nepatrila medzi ich favorizované destinácie.Na otázku TASR, či pri konečnom rozhodovaní zaváži aj tento osobný postoj zamestnancov EMA, Šefčovič zdôraznil, že to bol interný prieskum, ktorý nebol hodnotený zo strany eurokomisie. Dodal, že najviac rozhodujúce budú tie kritériá, ktoré majú objektívny vplyv na to, ako rýchlo bude môcť agentúra začať fungovať, nakoľko rýchle bude jej presťahovanie a aké podmienky sa vytvoria pre pôsobenie zamestnancov.