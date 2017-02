Šefčovič: Témou Mníchovskej konferencii sú transatlantické vzťahy

Mike Pence. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 17. februára (TASR) - Medzinárodnej bezpečnostnej konferencii, ktorá sa dnes začala v Mníchove, tento rok dominuje téma budúcnosti transatlantických vzťahov. Pre TASR uviedol to podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič.Slovenský eurokomisár v telefonickom rozhovore potvrdil, že tohoročné podujatie v Mníchove má veľmi nabitý program.odkázal Šefčovič z Mníchova.Podľa jeho slov EÚ sa vo vzťahu k Spojeným štátom vždy snažila akcentovať, že transatlantické vzťahy sú mimoriadne dôležité pre svetovú stabilitu.uviedol Šefčovič.Podľa jeho slov sú v Mníchove s veľkým očakávaním vnímané vystúpenia predstaviteľov novej americkej administratívy.Dnes popoludní mal vystúpiť minister obrany James Mattis, ktorý do Nemecka pricestoval po dvojdňovom rokovaní s ministrami obrany Severoatlantickej aliancie v Bruseli. V sobotu na konferencii vystúpi americký viceprezident Mike Pence. Ten z Mníchova odcestuje do Bruselu, kde ho v pondelok (20.2) očakávajú rokovania s predstaviteľmi európskych inštitúcií a s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom, ktoré budú zamerané práve na kontinuitu americko-európskych vzťahov.