Šefčovič:Tretí balík návrhov z oblasti mobility je trojitým víťazstvom

Na archívnej snímke Maroš Šefčovič. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 17. mája (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok predstavila tretí a posledný legislatívny balík z oblasti "bezpečnej, čistej a prepojenej mobility". Podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič v rozhovore pre TASR uviedol, že jeho dôraz je na emisné štandardy pre nákladné autá, týka sa nových systémov pre bezpečnosť vozidiel a zaoberá sa aj elektromobilitou a batériami budúcnosti a otázkou autonómnych vozidiel.Šefčovič pripomenul, že ide o iniciatívy v rámci energetickej únie, ktorých zámerom je zavádzať v širokom meradle nové technológie, podporovať "zelené batérie" a budovať infraštruktúru pre autá budúcnosti, čo podporuje cieľ známy ako "trojitá nula" - nulové emisie, nulové dopravné zápchy a nulová nehodovosť.opísal Šefčovič v kocke nové právne návrhy.Slovenský eurokomisár upozornil, že pri zavádzaní emisných štandardov pre nákladné vozidlá Únia dobieha konkurentov z USA, Číny a Japonska, ktoré už tieto normy zaviedli. Cieľom EÚ je, aby aj vďaka tejto právnej úprave boli európske vozidlá do konca budúceho desaťročia najbezpečnejšie na svete. V praxi to znamená znížiť emisie kamiónov o 15 % do roku 2025 a výhľadovo - do roku 2030 - o 30 %.uviedol. Spresnil, že ide napríklad o účinnejšie lubrikanty, lepšie využitie rôznych súčiastok, ale je tu aj snaha o aerodynamickejšie kabíny a nový dizajn áut, nové typy motorov či značkovanie pneumatík podľa typu áut, čo spotrebiteľom ušetrí náklady na palivo a zníži uhlíkové emisie.Šefčovič upozornil, že dôraz na zavádzanie nových bezpečnostných prvkov vozidiel bude zaujímavý aj pre Slovensko ako veľkého výrobcu áut. Už v priebehu troch rokov by sa mali povinne zavádzať nové bezpečnostné technológie. Ide spolu o 11 čŕt, medzi ktoré patrí aj automatické brzdenie pri priechodoch a nepredvídaných prekážkach, technológie na udržanie auta v jazdnom pruhu či na výstrahu pre vodiča s cieľom obmedziť zlyhanie ľudského faktora.Už dnes sú tieto technológie zavádzané v luxusných vozidlách. EÚ chce znížiť počet obetí cestných nehôd, lebo každý deň na európskych cestách zahynie okolo 70 ľudí. Podľa odhadov EK nové technológie by v budúcom desaťročí mali zabrániť 7300 zbytočným úmrtiam a okolo 39.000 zraneniam v dôsledku dopravných nehôd, čo pre spoločnosť ušetrí 73 miliárd eur.Šefčovič pripomenul, že sa na túto právnu iniciatívu pozerať ako na trojnásobné víťazstvo.dodal.Zdôraznil, že v prípade osobných vozidiel trhy EÚ v najbližších rokoch očakávajú 80 typov áut s elektrickým segmentom a je pravdepodobné, že rovnaký postup bude aj zo strany výrobcov nákladných áut, lebo aj oni vedia, že do roku 2025 budú musieť začať využívať všetky dostupné moderné technológie.