Šefčovič: Vesmírny program podporí snahy EÚ v oblasti autonómnych áut

Na archívnej snímke Maroš Šefčovič. Foto: TASR Radovan Stoklasa Foto: TASR Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 21. mája (TASR) - Európska komisia (EK) predstavila vo štvrtok (17.5) svoj tretí a posledný legislatívny balík z oblasti. Podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič pre TASR uviedol, že nové návrhy spájajú oblasť mobility aj s európskou vesmírnou agendou.V správe eurokomisie sa spresňuje, že autá a ostatné vozidlá sú čoraz častejšie vybavené asistenčnými systémami a v dohľadnej budúcnosti sa očakáva príchod plne autonómnych vozidiel. Exekutíva EÚ v tejto súvislosti navrhla prijať stratégiu, ktorej cieľom je urobiť z Európy svetového lídra v plne automatizovaných a prepojených systémoch mobility. Táto stratégia sa sústreďuje na novú úroveň spolupráce medzi účastníkmi cestnej premávky, čo by malo obohatiť celý systém mobility a zaručiť, že doprava bude bezpečnejšia, čistejšia, lacnejšia a dostupnejšia pre starších ľudí či pre ľudí so zníženou pohyblivosťou.Šefčovič s odkazom na nastupujúci trend autonómneho riadenia vozidiel uviedol, že autá blízkej budúcnosti budú nielen komunikovať medzi sebou, ale upozornil aj na dobré prepojenie medzi vesmírnou agendou EÚ, za ktorú v eurokomisii zodpovedá, a novou technológiou v oblasti dopravy.opísal situáciu.Slovenský eurokomisár dodal, že európske lokalizačné služby budú najpresnejšie na svete. Vyjadril nádej, že to vytvorí, spolu s dôrazom EÚ na elektromobilitu, novú situáciu na trhu. V praxi by to malo znamenať, že nové vozidlá, ktoré sú zatiaľ iba navrhované a dizajnované, budú vybavené čistými elektronickými pohonnými jednotkami a vyšším stupňom autonómneho riadenia, ktorý umožní práve presná satelitná navigácia.Vesmírny program Galileo alebo Európsky autonómny globálny družicový polohovací systém (GNSS) zabezpečujú štáty EÚ prostredníctvom Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Plnú operačnú schopnosť by mal program dosiahnuť v priebehu roku 2019 a kompletný aktívny systém 30 družíc (27 prevádzkových a 3 náhradné) sa očakáva v rokoch 2020-21. Zatiaľ posledné štyri družice boli vynesené na orbitu nad Zemou 12. decembra minulého roka, čím sa sieť zväčšila na 22 družíc. Vynesenie ďalších štyroch družíc je naplánované na 25. júla tohto roku, dve družice pribudnú v roku 2020 a posledné dve z plánovanej sústavy budú umiestnené nad Zemou v roku 2021.