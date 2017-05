Šefčovič: Víťazstvo Macrona je víťazstvom pre celú EÚ

Na snímke slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Brusel 8. mája (TASR) - Za veľké víťazstvo pre celú Európsku úniu označil podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič víťazstvo Emmanuela Macrona v prezidentských voľbách vo Francúzsku.Slovenský eurokomisár v dnešnom stanovisku poukázal na to, že Macron počas celej volebnej kampane jasne popisoval, aká dôležitá je EÚ aj pre takú veľkú a významnú krajinu ako Francúzsko a akú úlohu musí Únia zohrávať v rýchlo sa globalizujúcom svete." uviedol Šefčovič vo vyhlásení.Nedeľňajšie druhé kolo prezidentských volieb vo Francúzsku bolo podľa eurokomisára do značnej miery - aj po prezidentských voľbách v Rakúsku a parlamentných voľbách v Holandsku - signálom, že "".Nešťastím by však podľa Šefčoviča bolo podcenenie tejto hrozby, pretože milióny ľudí majú dôvod, prečo podporujú takéto hnutia - často sú v zložitej sociálnej situácii, stratili prácu alebo sú nespokojní s národnými či európskymi inštitúciami. Je preto potrebné ""." doplnil.