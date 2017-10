Šéfdirigent James Judd otvorí so Slovenskou filharmóniou 69. sezónu

Ilustračná snímka. Foto: Slovenská filharmónia/Ján Lukáš Foto: Slovenská filharmónia/Ján Lukáš

Bratislava 24. októbra (TASR) - Otváracie koncerty novej, v poradí 69. koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie sú na programe vo štvrtok a v piatok - 26. a 27. októbra. Zaznejú pod taktovkou nového šéfdirigenta SF Jamesa Judda, s ktorým sa filharmonici v septembri predstavili na otváracom koncerte 53. ročníka Bratislavských hudobných slávností.Na otváracích koncertoch sezóny zaznejú diela dvoch obľúbených skladateľov – Gustava Mahlera a Wolfganga Amadea Mozarta. Jeden z najväčších géniov v dejinách hudby skomponoval 600 diel, z toho viac ako 50 symfónií. Poslednou z nich je Symfónia C dur č. 41, Jupiterská, KV 551 z roku 1788, ktorú Mozart napísal tri roky pred svojou smrťou.Ťažiskom Mahlerovho diela je jeho deväť dokončených symfónií. Symfónia č. 1 D dur, Titan patrí v súčasnosti medzi jeho najuvádzanejšie. Skladateľ ju skomponoval presne o 100 rokov neskôr, v roku 1888. V premiére zaznela v roku 1889 pod taktovkou samotného skladateľa v Budapešti. Všetky Mahlerove symfonické opusy v sebe nesú hlboké filozofické a myšlienkové posolstvo. V Prvej symfónii môžeme počuť známu pieseň „Bruder Martin, Bruder Jakob“, židovský klezmer či citát z cyklu Piesne potulného tovariša.Maestro James Judd získal práve za nahrávku tohto diela Zlatú medailu francúzskeho Diapasonu a ocenenie spoločnosti Toblacher Komponierhäuschen za najlepšiu nahrávku roka. Na úvod programu zaznie zriedka uvádzané lyrické Blumine, pôvodne druhá časť 1. symfónie.Slovenská filharmónia sa so šéfdirigentom predstaví aj o týždeň neskôr, 2. a 3. novembra, kde okrem diel Alexandra Moyzesa Partita na poctu Majstra Pavla z Levoče, op. 67, Josepha Haydna Koncert pre violončelo a orchester č. 2 D dur, Hob. VIIb.2 zaznejú aj variácie Enigma britského skladateľa Edwarda Elgara. Sólistom večerov bude 31-ročný maďarský violončelista István Várdai, víťaz interpretačných súťaží Prix Montblanc v Ženeve a ARD v Mníchove.Anglický dirigent povedie filharmonikov počas 69. sezóny na siedmich dvojiciach koncertov hlavných abonentných cyklov (26./27. október 2017, 2./3. november 2017, 22./23. marec 2018, 28./29. marec 2018, 12./13. apríl 2018, 19./20. apríl 2018, 31. máj a 1. jún 2018). Program záverečnej dvojice je zostavený z diel Zdeňka Fibicha, Antonína Dvořáka a Eugena Suchoňa. Šéfdirigent James Judd ho uvedie so Slovenskou filharmóniou a Slovenským filharmonickým zborom na záverečnom koncerte festivalu Pražská jar, ktorý je venovaný 100. výročiu založenia Československej republiky.