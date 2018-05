Šéfka agrorezortu Gabriela Matečná odmieta obvinenia opozície

Na snímke podpredsedníčka vlády SR a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (nom. SNS) počas mimoriadnej schôdze Národnej rady SR 24. mája 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 24. mája (TASR) - Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS) odmieta všetky obvinenia, pre ktoré ju chce opozícia pripraviť o kreslo. Považuje ich za účelové a klamstvá. Opozičných poslancov sa pýta, čo oni urobili pre napredovania slovenského poľnohospodárstva a pre to, aby odhalili pôsobenie talianskych skupín na východe Slovenska.obrátila sa na opozičných poslancov ministerka. Podľa nej opozícia nemá skutočnú snahu pomôcť farmárom.V téme talianskych podnikateľov Matečná podľa vlastných slov nemá čo tajiť. Upozornila, že nájomné zmluvy s Rodovcami boli podpísané pred 15 rokmi. Poukázala, že za ministrovania Zsolta Simona (nezaradený) dostali osoby, o ktorých opozícia hovorí ako o talianskych mafiánoch,vyhlásila Matečná. Skritizovala aj ďalších opozičných poslancov, ktorí podľa nej preukazujú absolútnu neznalosť z poskytovania dotácií aj pozemkového práva.V súvislosti s dotáciami, ktoré poskytuje Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), ministerka zdôraznila, že každoročne opakovane rieši problematické žiadosti o dotácie. Dochádza tam k vzniku tzv. sporného práva.vysvetlila.V roku 2016 bolo podľa jej slov sporných prípadov 76 z takmer 19.000 žiadateľov.vyčíslila Matečná s tým, že nejde teda o systémové zlyhanie.vyhlásila v pléne Matečná.Pokiaľ ide o neoprávnene vyplatené finančné prostriedky na plochy, u ktorých sa dodatočne zistila nespôsobilosť na platby, PPA pristúpila k vymáhaniu neoprávnene poskytnutých finančných prostriedkov od žiadateľa a podala trestné oznámenie. Ministerka obhajovala aj svoje niekdajšie pôsobenie v Slovenskom pozemkovom fonde.Matečná sa ohradila aj voči spájaniu jej osoby s mafiánskymi praktikami. Opozícia ju viní, že zaviedla nekalé praktiky do prerozdeľovania finančných prostriedkov určených pre Slovensko v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Toto tvrdenie odmieta a hovorí, že opatrenia v zákone o nájme poľnohospodárskej pôdy pomáhajú malým farmárom.Ministerka okrem iného vo svojom vystúpení poslancom zrekapitulovala kroky ministerstva pôdohospodárstva za dva roky jej pôsobenia. Spomenula zlepšenie komunikácie s verejnosťou, zapájanie poľnohospodárskych samospráv a združení do prípravy zákonov, boj s dvojakou kvalitou potravín, zavedenie ochrany pôdy do Ústavy SR, ochranu spotrebiteľov, zmeny v nájme poľnohospodárskej pôdy, podporu mladých poľnohospodárov, mliekarov, ovocinárov či včelárov.