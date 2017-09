Šéfka Alternatívy pre Nemecko Petryová nebude v parlamentnej frakcii

Frauke Petryová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 25. septembra (TASR) - Spolupredsedníčka pravicovo-populistickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Frauke Petryová nechce patriť do frakcie svojej strany v novom spolkovom parlamente, ktorý vzišiel z nedeľňajších volieb. Podľa agentúry DPA to dnes nečakane oznámila na spoločnej tlačovej konferencii so straníckymi volebnými lídrami Alice Weidelovou a Alexandrom Gaulandom, z ktorej následne odišla.Vystupňovali sa tak dlhodobé nezhody v radoch euroskepticky a protiprisťahovalecky zameranej AfD, ktorá získala vo voľbách prvýkrát zastúpenie v Spolkovom sneme, a to hneď ako tretia najúspešnejšia strana so ziskom 12,6 percenta hlasov, čo pre ňu znamená 94 zo 709 poslaneckých kresiel.Petryová ešte v apríli odmietla byť čelnou kandidátkou AfD v parlamentných voľbách, na čo neuspela so svojím návrhom novej straníckej stratégie. Druhý spolupredseda Jörg Meuthen ju dnes podľa DPA ostro atakoval, keďže sa vo svojich verejných vyjadreniach opäť dištancovala od oboch volebných lídrov strany.Petryová získala vo voľbách tzv. priamy mandát v domovskom volebnom obvode v Sasku, kde zastáva funkciu krajinskej predsedníčky AfD.