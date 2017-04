Šéfka diplomacie EÚ Mogheriniová pricestovala na návštevu Moskvy

Federica Mogheriniová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 24. apríla (TASR) - Šéfka diplomatických vzťahov EÚ Federica Mogheriniová sa dnes počas svojej prvej oficiálnej návštevy Moskvy od nástupu do funkcie v roku 2014 stretla s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.uviedol Lavrov na začiatku rokovania.Vzťahy Moskvy a Bruselu sa zhoršili po tom, ako Rusko v roku 2014 anektovalo ukrajinský polostrov Krym v Čiernom mori. Všeobecne sa očakáva, že Ukrajina bude hlavným bodom dnešných rozhovorov, rovnako ako sýrsky konflikt.Schôdzka sa koná v čase, keď sa Lavrovov námestník Gennadij Gatilov vo švajčiarskej Ženeve stretol so špeciálnym vyslancom OSN pre Sýriu Staffanom de Misturom.Brusel tvrdí, že Moskva podporuje proruských separatistov na východe Ukrajiny v reakcii na zosadenie bývalého prorusky orientovaného ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča počas rozsiahlych protestov za bližšie vzťahy Kyjeva so Západom. Rusko považuje toto zosadenie za Západom zorganizovaný prevrat.Konflikt v Donbase si podľa odhadov OSN vyžiadal dosiaľ zhruba 10.000 obetí na životoch.