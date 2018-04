Šéfka európskej diplomacie Mogheriniová rokovala v Belehrade

Srbský prezident Aleksandar Vučič (vpravo) sa rozpráva a vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku Federicou Mogheriniovou po tlačovej konferencii v rámci ich stretnutia v Belehrade 19. apríla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 19. apríla (TASR) - Usporiadanie vzťahov s Kosovom je aj naďalej najdôležitejšou úlohou Srbska v procese jeho začlenenia do európskej integrácie, vyhlásila vo štvrtok v Belehrade šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová.Talianka v službách Európskej únie si podľa vlastných slov uvedomuje, že srbská vláda je zaviazaná veci integrácie a je pripravená realizovať reformy, ktoré doteraz neuskutočnila. Pričlenenie Srbska by bolo darom, ktorý by krajina nedostala od Bruselu, ale Belehrad by si ho venoval sám, pretože Európska komisia je vnímaná ako prísna inštitúcia, ktorá nezvykne rozdávať darčeky.Mogheriniová súčasne pripomenula, že práve Srbsko je spoločne s Čiernou Horou spomedzi krajín západného Balkánu najbližšie k vstupu do Únie, avšak po splnení spomínanej najdôležitejšej úlohy, a to formou zakotvenia usporiadania srbsko-kosovských vzťahov v právne záväznom dokumente. Navyše dodala, že doteraz dohodnuté záležitosti vrátane vytvorenia spoločenstva srbských samospráv v Kosove treba realizovať v praxi, vyplýva z informácií tlačovej agentúry MTI.Srbský prezident Aleksandar Vučič na spoločnej tlačovej konferencii s hostkou z Bruselu zdôraznil, že Belehrad je pripravený realizovať nevyhnutné reformy a ani usporiadanie vzťahov s Prištinou nezávisí od vôle srbského vedenia.Šéfka európskej diplomacie absolvovala dvojdňovú okružnú cestu po krajinách západného Balkánu, v rámci ktorej informovala v Albánsku, Macedónsku, Čiernej Hore a Srbsku o stratégii rozširovania Únie v tomto regióne.