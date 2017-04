Šéfka MMF a minister financií Schäuble sa sporia o prebytok

Christine Lagardová na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 23. apríla (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) a nemecká spolková vláda sa na medzinárodnej scéne sporia o výške exportného prebytku najsilnejšej ekonomiky Európy.Šéfka MMF Christine Lagardová vo štvrtok (20.4.) v otváracom prejave na jarnom rokovaní tejto svetovej finančnej organizácie a Svetovej banky povedala, že s prebytkom nie je všetko v poriadku.Nemecký spolkový minister financií Wolfgang Schäuble odpovedal:Nemecko bolo vlani v obchodnej bilancii najlepšie na svete, keď jeho prebytok dosiahol 252,9 miliardy eur. Plusový výsledok predstavovala viac ako 6 % jeho hrubého domáceho produktu (HDP). Ekonómovia sa obávajú, že pokračovanie tohto trendu môže viesť k ekonomickej nerovnováhe. Od berlínskej vlády žiadajú vyššie štátne výdavky.Lagardová navrhuje, aby spolková republika zvýšila výdavky na starostlivosť o deti v predškolskom veku a na integráciu imigrantov do spoločnosti:„Schäuble jej na to odpovedal, že obchodný prebytok Nemecka so Spojenými štátmi klesol zo 71,98 miliardy na 63,56 miliardy eur. Prebytok je však výsledkom kvality a príťažlivosti nemeckých produktov, a nie štátnych zásahov.Rokovanie 189 členov MMF a Svetovej banky vo Washingtone sa skončí dnes.