Šéfka MMF verí, že fond bude spolupracovať s Trumpovou administratívou

Generálna riaditeľka Medzinárodného menového fondu (MMF) Christine Lagardeová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 20. apríla (TASR) - Šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Christine Lagardeová verí, že fond môže spolupracovať s Trumpovou administratívou na zlepšovaní systému globálneho obchodu. Varovala však pred spochybňovaním voľného obchodu ako motoru rastu.Lagardeová na tlačovej konferencii pri otvorení jarného zasadnutia MMF a Svetovej banky (SB) vo Washingtone uviedla, že MMF vidí potrebu zníženia dotácií a ďalších deformácií, ktoré obmedzujú konkurenciu. Na druhej strane je podľa nej nutné vyhnúť sa ""." uviedla Lagardeová. Opatrenia na zlepšenie systému obchodu majú smerovať predovšetkým k zvýšeniu férovosti obchodu.Lagardeová upozornila na to, že narastá počet sporov, ktoré rieši Svetová obchodná organizácia (WTO). To podľa nej signalizuje, že existuje problém, ktorý je potrebné riešiť. Systém riešenia sporov na pôde WTO má ešte priestor na zlepšovanie, avšak to je možné len v rámci viacstranných dialógov.