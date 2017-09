Šéfka MSF: EÚ svojou politikou pomáha mučeniu a vydieraniu utečencov

Predsedníčka medzinárodnej zdravotníckej organizácie Lekári bez hraníc (MSF) Joanne Liuová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 7. septembra (TASR) - Predsedníčka medzinárodnej zdravotníckej organizácie Lekári bez hraníc (MSF) Joanne Liuová tvrdí, že vlády členských krajín EÚtým, že financujú programy zamerané na zastavenie ich odchodu do Európy.Tlačová agentúra AP informovala, že Liuová v dnešnom otvorenom liste pre predstaviteľov Európskej únie upozornila, že systém zadržiavania utečencov, ktorý existuje v Líbyi, jePodľa jej slov sa európske vlády rozhodli ľudí, nachádzajúcich sa na území Líbye, ponechať v tejto situácii. Zároveň sa vyslovila za to, aby tí, ktorým sa podarilo odtiaľ uniknúť a dostať do Európy, neboli posielaní späť do Líbye.Liuová v tejto súvislosti odmietla pochváliť politiku EÚ v oblasti migrácie, zásluhou ktorej došlo k zníženiu počtu migrantov prichádzajúcich z Líbye do Európy i k zníženiu počtu obetí, ktoré počas úteku zahynuli v Stredomorí.Európska komisia v stredu predstavila štyri správy o pokroku v oblasti migrácie. V rámci nich spresnila, že počas letných mesiacov výrazne poklesol počet osôb, ktoré neoprávnene prekročili hranice Talianska alebo zahynuli v Stredozemnom mori. Podľa eurokomisie je to výsledok koordinovaného úsilia EÚ a Talianska.Šéfka MSF takéto myslenie označila zaEÚ zatiaľ na otvorený list predsedníčky MSF nereagovala.