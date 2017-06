Šéfka severoírskej strany DUP: Rozhovory s Mayovou prebiehajú dobre

Theresa Mayová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 13. júna (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová sa dnes stretla s predstaviteľmi severoírskej Demokratickej unionistickej strany (DUP), aby sa ich pokúsila získať pre spoluprácu so svojimi konzervatívcami po katastrofálnych predčasných parlamentných voľbách z 8. júna, v ktorých Mayovej strana stratila väčšinu v parlamente.Šéfka DUP Arlene Fosterová prišla na veľmi dôležité stretnutie spolu s podpredsedom svojej strany Nigelom Doddsom. Neskôr napísala na Twitteri odkaz, že diskusie s Konzervatívnou stranou a vládou premiérky Mayovej "prebiehajú dobre" a "dúfa v ich skorý, úspešný záver".Mayová sa asi po dvoch hodinách od začiatku rozhovorov vynorila z vchodu svojho sídla na londýnskej ulici Downing Street 10, ale novinárom nič nepovedala a odišla v aute. Ešte dnes ju čakal let do Paríža.Mayová sa snaží získať priazeň severoírskej strany DUP a vytvoriť s ňou spojenectvo, aby tak mohla presadzovať politický program svojich konzervatívcov.Mayová zúfalo potrebuje desať kresiel DUP na schvaľovanie zákonov v parlamente. Konzervatívci zvažujú po predčasných voľbách menšinovú vládu a zároveň spoluprácu s DUP v kľúčových záležitostiach - napríklad pri rozpočte a hlasovaniach o vyslovení dôvery či nedôvery Mayovej v parlamente.Dnešné rozhovory s DUP nasledovali po tom, čo sa premiérka - ktorá dosiaľ presadzovala tzv. tvrdý brexit - ospravedlnila na stretnutí radovým konzervatívnym zákonodarcom za slabý volebný výsledok. Ospravedlnenie naznačuje, že bude prístupnejšia otvoreným diskusiám, predovšetkým s podnikateľskými lídrami, ktorí žiadajú podrobnosti o odchode Británie z Európskej únie, tzv. brexite. Ten si voliči odhlasovali vlani v referende.Mayová je pod tlakom, aby v rokovaniach s EÚ o brexite presadzovala kompromisnejší prístup, približujúci sa ďalším britským stranám. Noviny Evening Standard, ktorých šéfredaktorom je bývalý konzervatívny minister financií George Osborne, informovali, že ministri iniciovali rozhovory so zákonodarcami opozičnej Labouristickej strany.