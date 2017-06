Šéfka ÚVK: Navaľnyj nebude môcť kandidovať v prezidentských voľbách

Alexej Navaľnyj. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Moskva 15. júna (TASR) - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj nebude môcť pre odsúdenie za spreneveru kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Myslí si to šéfka ruskej Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) Ella Pamfilovová, ktorá sa takto vyjadrila v stredajšom rozhovore pre televíziu Dožď."Obávam sa, že budem nezdvorilá. Chápem to však tak - a myslím, že to vie aj on sám - že pre jeho predošlé usvedčenie nemá nijakú šancu zaregistrovať sa do volieb," povedia Pamfilovová.Jej slová sa zhodujú so skorším vyjadrením tajomníčky ÚVK Maje Grišinovej. Tá ešte v máji povedala, že Navaľnyj nebude môcť kandidovať, ak ho súd nezbaví viny, pripomenula agentúra Reuters.Opozičný politik a organizátor rozsiahlych protestov už pred časom oznámil, že vo voľbách v roku 2018 sa mieni uchádzať o funkciu ruského prezidenta. Prekážkou pre Navaľného kandidatúru je však práve usvedčenie zo sprenevery v kauze Kirovles. Súd v Kirove ho ešte vo februári odsúdil na päť rokov väzenia podmienečne. Samotný politik tvrdí, že ide o politicky motivovaný rozsudok nariadený Kremľom.Navaľného blízky spolupracovník Leonid Volkov sa však domnieva, že úrady ohľadne jeho nemožnosti kandidovať za prezidenta blafujú.uviedol.Podľa momentálnych prieskumov verejnej mienky by Navaľného vo voľbách s veľkým náskokom porazil súčasný ruský prezident Vladimir Putin (64), ktorý doposiaľ odmietol potvrdiť, či bude v budúcoročných voľbách kandidovať. Navaľnyj (41) sa však domnieva, že svoje šance môže zvýšiť prostredníctvom kampane na internete, ako aj návštevami tých častí krajiny, v ktorých zatiaľ nemá veľkú podporu.Navaľnyj si momentálne odpykáva vo väzení 30-dňový trest, ktorý mu v pondelok večer udelili za porušenie prepisov týkajúcich sa konania verejných zhromaždení. Došlo k tomu tesne po protestoch, ktoré sa uskutočnili v mnohých mestách krajiny.Navaľnyj síce tieto mítingy pripravoval, ale na tom ústrednom - v Moskve na Tverskej ulici - sa nezúčastnil. Polícia ho totiž zadržala vo vchode jeho domu ešte pred začiatkom zhromaždenia.