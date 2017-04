Šéfkou Zemanovej volebnej kampane bude jeho manželka Ivana

Na archívnej český prezident Miloš Zeman. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 20. apríla (TASR) - Volebný tím českého prezidenta Miloša Zemana bude pri obhajobe prezidentského mandátu viesť jeho manželka Ivana. Zeman to dnes večer oznámil v programe českej televízie TV Barrandov. Informácie priniesol spravodajský portál Novinky.cz.Pražský hrad avizoval, že Zeman vo večernom programe chystá "šrapnel".Prezident vyhlásil: "Šrapnel, to je niečo, čo vás prekvapí." A potom oznámil, že jeho volebný tím bude viesť jeho manželka. "Všetky otázky o mojej volebnej kampani adresujte láskavo mojej žene," povedal Zeman. Už skôr upozornil, že počas kampane nebude vystupovať v médiách.poznamenal Zeman, ktorého citoval portál Novinky.cz.Na otázku, kto všetko bude v jeho tíme, už bude odpovedať manželka, dodal prezident.Povedal tiež, že jeho manželka má". Práve ona bude rozhodovať o tom, kto všetko bude členom volebného tímu, dodal český líder.Zeman takisto informoval, že zbieranie 50.000 hlasov na podporu jeho kandidatúry sa začne v pondelok 24. apríla.Zeman je prvým prezidentom ČR, ktorý bol zvolený v priamych prezidentských voľbách, teda občanmi.Druhé priame voľby prezidenta by sa mali konať najneskôr 19. a 20. januára 2018. Kandidátov teda bude treba nominovať do polovice tohtoročného novembra. Predseda Senátu Milan Štěch má na vyhlásenie prezidentských volieb čas do 21. októbra. Vyplýva to z lehôt stanovených ústavou a zákonom o prezidentských voľbách.