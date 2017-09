Šéfom Lajčákovho tímu v New Yorku je diplomat zo SR František Ružička

František Ružička, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. septembra (TASR) – Minister zahraničných vecí SR a predseda 72. Valného zhromaždenia (VZ) OSN Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) má vo svojom tíme v New Yorku štyroch ľudí zo Slovenska. Šéfom kabinetu predsedu sa stal diplomat František Ružička, ktorý koncom júla ukončil svoje pôsobenie ako stály predstaviteľ SR pri OSN.uviedol minister pre TASR.povedal. Lajčákov tím v New Yorku má 30 ľudí, z toho 18 žien.konštatoval, pričom zastúpenie má z východoeurópskej a západoeurópskej regionálnej skupiny, ďalej z africkej, zo strednej a južnej Ameriky, z Ázie a Pacifiku.dodal.Šéfa slovenskej diplomacie do funkcie predsedu zvolili predstavitelia členských štátov OSN 31. mája 2017. Zástupca SR získal takúto vysokú pozíciu v systéme OSN vôbec po prvý raz. Zasadnutie VZ OSN sa koná v sídle OSN v americkom New Yorku raz ročne. Začína sa v utorok v treťom septembrovom týždni. V pléne tohtoročného VZ OSN vystúpi i prezident Andrej Kiska, ktorý povedie slovenskú delegáciu.