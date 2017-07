Šéfom liberálnych demokratov sa stal britský exminister Vince Cable

Vince Cable, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 20. júla (TASR) - Bývalý britský minister obchodu Vince Cable sa dnes stal novým šéfom opozičných Liberálnych demokratov, ktorí sú štvrtou najsilnejšou stranou v Spojenom kráľovstve. Informovala o tom stanica BBC.Dnes podvečer vypršal termín na nomináciu kandidátov na post predsedu proeurópskych Liberálnych demokratov. Prihlásil sa len jediný uchádzač, a to 74-ročný Vince Cable, ktorý bol následne automaticky vyhlásený za nového straníckeho lídra.Sir Vince Cable pôsobil v rokoch 2010-2015 ako minister obchodu vo vláde premiéra Davida Camerona, v ktorej boli Liberálni demokrati koaličným partnerom konzervatívcov. Samotný Cable je tvrdým odporcom brexitu a dúfa, že sa odchod Británie z EÚ napokon vôbec nemusí zrealizovať.Vo funkcii nahradí doterajšieho lídra Tima Farrona, ktorý odstúpil po neuspokojivom výsledku strany v júnových parlamentných voľbách. Liberálni demokrati si síce posilnili svoju pozíciu v Dolnej snemovni z deväť na 12 kresiel, ale celkovo získali nižší počet voličských hlasov než v predchádzajúcich voľbách.Strana išla do júnových volieb s prísľubom usporiadania druhého referenda o brexite, v ktorom by sa Briti mohli vyjadriť k budúcej finálnej dohode o odchode krajiny z EÚ.