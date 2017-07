Šéfovať PSK má záujem aj advokát. Kandidatúru ohlásil Ján Garaj

Ján Garaj Foto: Teraz.sk/Facebook Jana Garaja Foto: Teraz.sk/Facebook Jana Garaja

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 21. júla (TASR) – Svoju kandidatúru na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) dnes ohlásil prešovský advokát, 40-ročný Ján Garaj. Do volieb do orgánov vyšších územných celkov (VÚC) vyhlásených na november chce ísť ako nezávislý kandidát. Ako uviedol, už má viac ako 3000 podpisov. Svoju kampaň bude hradiť z vlastných financií, výšku zatiaľ nevedel odhadnúť.Garaj chce vykonať komplexný audit na Úrade PSK a organizácií naň právne naviazaných. Zmenu riadenia PSK vidí v postupnej obmene jeho zamestnancov a funkcionárov, a to tak, že jednu tretinu z ich celkového počtu si zvolí predseda úradu, druhú tretinu ponúkne zvoleným poslancom bez straníckeho rozdielu a na ďalšiu tretinu zamestnancov vyhlási transparentné výberové konania, do ktorých sa budú môcť prihlásiť aj terajší zamestnanci.Súčasťou jeho programu je vyvinúť tlak na politické elity štátu, mienkotvorné subjekty, za účelom presídlenia niektorého z ústredných orgánov štátnej správy alebo iného vyššieho orgánu do Prešovského kraja. Garaj uviedol, že s tým súvisí aj dobudovanie infraštruktúry a rozvoj bytovej politiky.Vo svojom programe má tiež majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov pod cestami II. a III. triedy a majetkovoprávne, územné a urbanistické vysporiadanie súborov čiernych stavieb, ktorých počet na území PSK každoročne rastie.uviedol Garaj.V Prešovskom kraji zatiaľ ohlásili kandidatúru na post predsedu PSK podnikateľ František Oľha (Šanca), súčasný predseda PSK Peter Chudík (Smer-SD), primátor Levoče Milan Majerský (KDH), druhý viceprimátor mesta Poprad Pavol Gašper (nezávislý), podnikateľ Andrej Gmitter (nezávislý) a SNS nominovala primátora mesta Svit Miroslava Škvareka.PSK mal doteraz jediného predsedu VÚC od vzniku krajských samospráv, ktorým je Peter Chudík.