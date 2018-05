Šéfovia diplomacií EÚ chcú udržať jadrovú dohodu s Iránom v platnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 28. mája (TASR) - Ministri zahraničných vecí krajín Európskej únie sa budú usilovať chrániť strategické a hospodárske záujmy Únie v Iráne po odstúpení USA od jadrovej dohody s Teheránom.Šéfka zahraničnej politiky EÚ Federica Mogheriniová v pondelok podľa agentúry AP uviedla, že "nikto sa nedomnieva, že to bude ľahká úloha, ale sme odhodlaní to urobiť".USA chcú po odstúpení od dohody uvaliť na Irán tvrdé sankcie, zatiaľ čo európske veľmoci a Teherán vyjadrili odhodlanie spolupracovať na záchrane tejto dohody.Mogheriniová taktiež zdôraznila, že podľa najnovšej správy Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Irán aj naďalej dodržuje maximálnu hranicu, do ktorej môže obohacovať urán, a zdá sa, že si plní aj iné záväzky.K dohode o jadrovom programe dospeli Irán a šesť veľmocí - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - 14. júla 2015. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, Európskej únie i Spojených štátov voči Iránu výmenou za to, že islamská republika dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.Americký prezident Donald Trump 8. mája oznámil, že jeho krajina od jadrovej dohody s Iránom odstupuje. Americké ministerstvo financií následne uviedlo, že Washington obnoví široký rad sankcií voči Iránu vrátane opatrení zameraných proti jeho ropnému sektoru a transakciám s jeho centrálnou bankou. Dohoda podľa Trumpa nikdy nepriniesla a nikdy neprinesie mier.